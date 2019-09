Fiyi, primer rival del joven equipo uruguayo en el Mundial de Japón Uruguay se presenta este miércoles en la Copa Mundial de Rugby de Japón con un primer partido frente a Fiyi, en un reto difícil que los Teros afrontan con el equipo más joven de este torneo.

Actualizado: 24 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

El partido se disputará en la ciudad norteña de Kamaishi, una de las doce sedes elegidas en Japón para este campeonato mundial, que comenzó el pasado viernes y ya ha entrado a pleno ritmo.



Será el primer partido para Uruguay pero el segundo para Fiyi, que ya se enfrentó el pasado sábado a Australia con victoria de estos últimos por 39-21.



Fiyi y Uruguay sólo se han enfrentado una vez en las anteriores ocho ediciones de la Copa Mundial de Rugby, el 6 de octubre de 2015, con victoria para los oceánicos por 47-15.



Los datos de los organizadores anotan que en esta competición, en la que participan veinte equipos repartidos en cuatro grupos, los Teros son los más jóvenes, con un promedio de edad de 26 años y 79 días.



En el quince inicial para este miércoles, el más joven es el ala Santiago Civetta. de 21 años, y el más veterano es el capitán, Juan Manuel Gaminara, de 30 años y que participa en su segunda Copa Mundial.



Además, Uruguay, junto con Namibia y Argentina, son los únicos tres equipos de los veinte que disputan el torneo que cuentan en sus filas a todos los jugadores nacidos en el país de la selección.



No ha tenido éxito Uruguay en las cuatro ocasiones anteriores en las que ha participado en la Copa Mundial de Rugby, ya que en ninguna ocasión ha pasado a cuartos de final.



De hecho, en el torneo anterior, disputado en Inglaterra en 2015, acabaron últimos de su grupo.



Pero sí se anota dos victorias en estos torneos, una frente a España, en 1999, por 27-12, y otra contra Georgia, en 2003, por 24-12.



El XV inicial de Uruguay frente a Fiyi incluirá a Gaston Mieres como fullback, a Felipe Barchesi como apertura y a Santiago Arata como medio scrum.



En el último partido disputado por los Teros, frente a España, el 22 de junio, con derrota sudamericana por 21-41, Leandro Leivas ocupó la posición de Arata en la alineación inicial y Juan Pedro Rombys la de Barchesi.



Leiva estará ahora en el banquillo y Rombys no figura en la lista de los 23 convocados para el miércoles.



A Uruguay le ha tocado un grupo complicado, con dos claros favoritos, Australia (bicampeona mundial) y Gales, los dos equipos que, si no hay sorpresas de última hora, son los más firmes candidatos a obtener las dos plazas para cuartos de final.



Ambos conjuntos están a la cabeza de la clasificación provisional, con 5 puntos (Gales tiene una diferencia de tantos mayor) después de haber disputado sus primeros encuentros.



A pesar de ello, Uruguay va a "dejar todo en la cancha", según dijo este lunes en una rueda de prensa el entrenador asistente, Oscar Durán.



"Nos hemos preparado bien, acorde con la necesidades del partido, y si hay algo de lo que estoy seguro es del compromiso de jugadores y staff para dar lo mejor de nosotros este miércoles, y luego en lo que sigue"; agregó.

EFE