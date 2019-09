Talvi ratificó en el PIT-CNT su idea de reducir los funcionarios públicos El candidato colorado Ernesto Talvi defendió su propuesta de reducir la cantidad de funcionarios públicos en un eventual gobierno liderado por él, este jueves en el PIT-CNT.

Actualizado: 27 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Talvi habló incluso del aumento de la cantidad de vínculos laborales por estudiante en la educación pública y de la falta de resultados.

“Si se invirtieron todos estos recursos de la comunidad en la educación y hemos duplicado el número de vínculos por chiquilín y hemos triplicado el presupuesto por chiquilín, del otro lado lo que querríamos ver son resultados. Y uno mira los resultados y resulta que en los liceos la calidad de los aprendizajes es peor hoy que hace 14 años. Entonces fuimos a ver los resultados en Primaria, porque en Primaria la cobertura no aumentó: era del 100% hace 14 años. En lectura, escritura y matemática de acuerdo a las pruebas de la Unesco hemos empeorado los resultados académicos”, dijo Talvi.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, destacó al final de la presentación que persisten los desacuerdos con el planteo de Talvi.

De todas formas destacó la predisposición al diálogo democrático con los actores políticos y despejó la posibilidad de realizar un paro en contra de las propuestas de reducción de funcionarios públicos en lo que queda de la campaña.

“Vivimos en un pais democrático en el que cuando hay crisis y peripecias no prendemos fuego la pradera. Salimos dialogando, buscando alternativas, y no van a encontrar en este movimiento sindical al que tire el fósforo en la pradera. El segundo comentario es que si a ustedes les toca gobernar el país, cuenten con el PIT-CNT para dialogar desde el primer día. Nosotros no elegimos el presidente con quien dialogar, al presidente lo elige la totalidad de los urugauyos y las uruguayas”, afirmó.