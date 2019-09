Emiliano Lasa y Déborah Rodríguez, eliminados en el Mundial de Doha Uruguay tuvo un mal arranque en el Mundial de atletismo de Doha, donde este viernes, en el primer día de la competición, se despidió de la mitad de sus representantes, con las eliminaciones de Emiliano Lasa en salto largo y de Déborah Rodríguez en los 800 metros.

Actualizado: 27 de setiembre de 2019 — Por: Redacción 180

Lasa, de 29 años, era la principal esperanza uruguaya en la capital catarí, después de haber logrado clasificarse a la final tanto en los Juegos Olímpicos de Rio-2016 como en el anterior Mundial en Londres-2017.

En la ciudad brasileña había brillado además con un sexto puesto final.

Pero el saltador se quedó con una mejor distancia de 7,66 metros en sus tres intentos, muy lejos de su mejor resultado personal (8.26) o del mejor de la temporada (8.13).

Para entrar en la final necesitaba alcanzar los 8,15 metros o lograr una de las doce mejores posiciones del total de competidores de esta ronda de calificación, donde Lasa fue vigésimo entre los veintiséis participantes, lejos del objetivo.

"Las clasificaciones son difíciles, por mucho que uno venga bien. Tuve problemas con la carrera, no me sentí cómodo en ninguna de las tres", contó a la AFP al término de su prueba.

"La temporada fue larga y pasé por muchas lesiones. Ahora toca descansar, para recuperar y poder empezar bien la preparación a Tokio. Las lesiones me han condicionado mucho este año", dijo.

Después fue el turno de Déborah Rodríguez (26 años), que fue eliminada en las series de los 800 metros.

Rodríguez fue séptima en su serie, con un tiempo de 2:03.80. Para clasificarse tenía que quedar entre las tres primeras posiciones de su serie o lograr una de las seis mejores cronos restantes entre el total de competidoras, algo que tampoco tuvo cerca, al acabar la 34ª de 40 competidoras.

"Obviamente estoy un poco molesta. La temporada fue muy larga. Me entrené de la mejor manera, pero estaba demasiado cansada. No se me dio. Seguiré con la positividad de siempre. El clima aquí no ayudó, la semana de entrenamiento fue dura", señaló.

Uruguay tiene otros dos competidores en Doha-2019. María Pía Fernández afrontará el miércoles 2 de octubre las series de 1.500 metros y el sábado 5 saldrá al asfalto Nicolás Cuestas para disputar el maratón.

(AFP)