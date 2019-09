“Trabajé mucho en la sombra para un momento así” ​El apertura Felipe Berchesi se ha convertido en un héroe en el rugby uruguayo. Sus quince puntos con el pie fueron decisivos para la victoria histórica del miércoles por 30-27 de Los Teros contra Fiyi, que en ese momento era décimo del ránking.

Los porcentajes del back del Dax, club de la Federale 1, tercera división francesa, fueron altísimos, anotando las tres conversiones de su equipo y tres penales de cuatro. "Trabajé mucho en la sombra para un momento así", explica en una entrevista a la AFP en Japón.

El jugador uruguayo de 28 años expresa su agradecimiento al Dax. "El único que me dio confianza. Ningún otro equipo me dio pelota", dice. En dos Mundiales, con 30 puntos, se ha convertido en el máximo goleador uruguayo del torneo.

El jugador criado en el Carrasco Polo llegó a Europa en 2013, al Rugby Badia, de la segunda italiana. Después de un año pasó a Francia, al Chambery, de Federale 1, donde estuvo otra temporada.

Tras sus 15 puntos en el Mundial de 2015, pasó al Carcassonne, de Pro D2, segunda categoría gala, que no lo renovó en 2017, para pasar al Dax, que le ofreció la confianza que nadie le daba.

P: ¿Cómo se siente siendo uno de los artífices de la mayor sorpresa de este Mundial?

R: Fue una experiencia increíble, el partido de nuestras vidas. En noviembre, cuando perdimos por sesenta puntos contra ellos (68-7), nos metieron una flecha en el corazón. Sabíamos que íbamos contra todos los pronósticos. Todo el mundo nos daba por muertos y pensaba que Fiyi nos iba a ganar fácilmente. Incluso el entrenador de ellos hizo doce cambios y dijo que iba a guardar el equipo para jugar contra Georgia más descansado. Le salió mal la jugada. Demostramos ser un equipo con mucho corazón.

P: ¿Cómo se explica su eficacia con el pie en ese partido con un solo lanzamiento fallado de siete?

R: El día anterior al partido erré casi todas las patadas. Me costó dormir la noche anterior al encuentro y por suerte me propuse al final que puedo fallar un millón de veces antes, pero las patadas que cuentan son las del partido. Trabajé toda mi vida en la sombra para un momento así. Cuando terminó el partido me puse a llorar porque fue una carga emocional muy grande.

P: ¿Qué significa para usted haberse convertido en el máximo goleador uruguayo en la historia de los Mundiales?

R: No sé muy bien cuantos partidos internacionales tengo, ni cuantos puntos para la selección. No me fijo mucho en esas cosas. Juego partido a partido. No puedes jugar con lo que has hecho antes. Hay que renovarse y yo estoy con esa mentalidad.

P: ¿Qué puede significar este triunfo para el rugby uruguayo?

R: Nosotros como grupo nos habíamos planteado shockear al mundo y esa parte está cumplida. También nos planteamos hacer historia. Uruguay ya había ganado partidos en Mundiales anteriores y si queremos hacer historia tenemos que ir por un triunfo más (contra Georgia). Nunca habíamos ganado a una de las potencias como Fiyi. El partido se retransmitió por una cadena abierta en Uruguay. Lo único que nos jugó en contra fue que se trató de un horario complicado, de madrugada allá, pero fue increíble los mensajes de apoyo de la gente que vio el partido.

P: Y ahora Georgia que parece más fácil que Fiyi pero sigue siendo undécimo en el ranking mundial.

R: Nosotros sabemos que no somos favoritos de ningún tipo de manera en esta clase partidos. Lo que jugó a favor nuestro contra Fiyi fue el factor sorpresa, que ya no existirá contra Georgia. Si entramos como el otro día les vamos a complicar. Vamos partido a partido tratado de plasmar nuestro sistema de juego, con mucha confianza y tratar de hacer daño.

P: ¿Existe una doble motivación contra Georgia, ya que ganarían por primera vez dos partidos en un Mundial y se clasificarían como tercero de grupo al próximo de Francia-2023?

R: Sería la frutilla de la torta. Nosotros cumplimos un primer paso que fue ganarle a Fiyi. Nadie lo creía, nadie en su sano juicio habría apostado por nosotros. Los únicos que teníamos confianza de lograrlo era la gente de nuestro entorno y la gente del plantel. Teníamos esa idea en la cabeza y se dio todo a favor.

P: ¿Cómo se plantea su futuro después del Mundial, va a seguir en Francia?

R: Ahora tengo contrato en Dax hasta fin de esta temporada. Y después no sé cuál será mi futuro. Primero que nada le quiero agradecer a Dax que aunque estemos en Federale 1 fue el único equipo que me dio confianza. Ningún otro equipo me dio pelota. Agradecerles la confianza que siempre tuvieron en mí.

