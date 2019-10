Rada: “Gracias a ‘Las manzanas’ soy lo que soy” Con material de toda su carrera solista y de grupos como El Kinto, Tótem y Opa, Ruben Rada se presentará en el Sodre el martes 8 de octubre con el espectáculo "Parte de la historia".

Actualizado: 04 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

El show de Ruben Rada será el martes 8 de octubre en el Auditorio Nacional del Sodre a las 21:00. Antes del espectáculo, Rada habló en Quién te dice de DelSol 99.5. El músico contó que repasar todo su material sería imposible porque grabó más de 40 discos y tiene cerca de 500 canciones registradas. Como anécdota, contó que también hizo unas 100 canciones con Eduardo Mateo, pero la gran mayoría se perdió porque no las grababan ni anotaban.

Entre esa cantidad de temas, abundan los diferentes estilos, una marca registrada del músico. Rada dijo que eso se debía a que tuvo que ganarse la vida “cantando de todo”.

“Eso hizo que yo fuera un crooner, y como tal puedo cantar lo que sea porque realmente lo viví a eso, lo mamé. Cuando apareció el término ‘world music’, vino mi salvación porque yo como Milton Nascimento, Hermeto Pascual o Astor Piazzolla, todos los que tocamos la música del mundo éramos criticados porque no teníamos un estilo. Yo no tengo un estilo. Cuando grabamos con Opa, fuimos a ver en qué góndola estábamos. Fuimos a Tower Records y no aparecíamos por ningún lado. Nos fuimos a fijar en los discos de Flora Pura y Airto Moreira y estábamos como Jazz brasilero, porque el productor era Airto Moreira”, contó Rada.

Consultado sobre cuál de todos los estilos más lo conmovía, respondió que era “Jorge”, por como llama él a “Georgia on my mind”, compuesta por Hoagy Charmichael. También destacó a “Las manzanas” porque fue la que le abrió el camino. “La tengo que amar. Gracias a ‘Las manzanas’ soy lo que soy”, agregó.

Sobre el repertorio que presentará en el Sodre, dijo: “cuesta mucho porque tengo que discutir con mi hijo”, ya que Matías Rada, que lo acompaña en la banda, lo ayuda en ese aspecto y, según dijo, “por lo general, gana él”. Agregó que a su hijo, a quien definió como “un gran violero”, lo hace cantar bastante en este espectáculo, aunque a él no le gusta demasiado.