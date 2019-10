Economía y medioambiente, dos cruces del debate presidencial Mientras Daniel Martínez comparó a Luis Lacalle Pou con Mauricio Macri y le recordó “la motosierra”, el candidato blanco afirmó que el Frente Amplio no es creíble porque incumplió la promesa de reducir impuestos. Además, discreparon en cómo abordar la problemática medioambiental desde el gobierno.

Actualizado: 01 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Durante el debate entre los dos candidatos a la Presidencia que lideran las encuestas, Martínez dijo que Lacalle Pou le recuerda el "desastre" de la gestión de Mauricio Macri en Argentina.

El candidato del Frente Amplio expresó que las declaraciones de Lacalle Pou respecto a lo que hará si llega al gobierno en materia económica le recuerdan "lo que pasó hace cuatro años en Argentina".

Con Macri "pintaba todo fácil y lamentablemente ya sabemos lo que pasó, que la verdad fue un desastre. Me gustaría saber cuáles son las propuestas en concreto, dónde está alineada la propuesta de gobierno" del Partido Nacional, enfatizó Martínez.

Asimismo, consideró que Lacalle Pou quiere devaluar y eso "beneficia a los exportadores", que se ve reflejado en la inflación.

"Nosotros hacemos propuestas para construir", apuntó y acotó que promoverá sectores de alta tecnología, servicios de valor agregado, exoneraciones y apoyos a las pequeñas y medianas empresas.

"El crecimiento económico va a ser la base fundamental para la recuperación del país", subrayó e hizo énfasis en la disminución de la pobreza en los 15 años de gestión del Frente Amplio (que pasó del 40 % al 9 % aproximadamente).

Además, enfatizó que Uruguay es el país que "mayor riqueza genera por habitante en América Latina" y a su vez es el que distribuye "de la forma más equitativa".

Finalmente, detalló que la situación actual es la de "un mundo cambiante" y por ello puede optarse por el ajuste de "la motosierra" o aceptar el cambio "como una oportunidad" para insertarse en el mundo de una forma diferente.

Por su parte, Lacalle Pou consideró que el Frente Amplio "incumplió promesas" y eso hace que no sea creíble.

"Hicieron campaña de 2014 diciendo que no iba a haber impuestos, sucedió todo lo contrario", destacó el candidato del Partido Nacional. Al respecto, dijo que no cree en el manejo de la economía de Martínez porque sus asesores "son los que están en el Gobierno" y consideró que el oficialismo no está diciendo qué es lo que va a hacer.

"Se sigue la tendencia (del gasto) o se ahorra, no hay camino del medio y el ahorro es una forma de respetar los recursos que tiene la gente, hay que administrar responsablemente", enfatizó.

En este sentido, Lacalle Pou subrayó que un gobierno del Partido Nacional no creará nuevos impuestos.

Sobre la comparación con Macri, el candidato opositor consideró que es "una falta de respeto a la opinión pública" y que quien se ha dedicado "a subir las tarifas" -como sucedió en Argentina- fue el Frente Amplio.

Medioambiente

Martínez anunció la creación de un "Ministerio de Ambiente y Transición Sustentable" para tratar este tema de manera moderna "como España y Francia".

"No creemos en la creación de un Ministerio de Medioambiente tradicional, creemos mucho más en cómo se hace en la modernidad, como España y Francia, un Ministerio de Ambiente y Transición Sustentable (...) colocando la preservación de ecosistemas en el centro de la propia matriz productiva. Es política del siglo XXI, no del siglo XX", subrayó el candidato criticando la propuesta de Lacalle.

Además, habló acerca del cambio de matriz energética de Uruguay y que esto, según detalló, se debe a las políticas que llevó adelante el FA desde que está en el gobierno. "Nosotros hicimos un plan basado en la realidad que permitió pasar a ser un ejemplo en el mundo de energías renovables", argumentó.

Respecto a los problemas de contaminación del agua, Martínez dijo que esto le preocupa pero que "el 90 % del problema viene de la región".

"El día 7 de octubre nos reunimos con el posible próximo presidente de los argentinos (en referencia a Alberto Fernández) y el primer punto de la agenda es el tema de la contaminación para encararlo de forma regional", anunció.

Por su parte, Lacalle Pou habló de la necesidad de crear un Ministerio de Medioambiente que le dé "un contenido nuevo al Uruguay Natural".

Además, dijo que el deterioro del agua en los últimos años "ha sido muy grave", como también la pérdida de agua potable del país.

Para mejorar en estos temas, el candidato de la oposición también dijo que es necesario invertir en investigación y acusó al Frente Amplio de no cumplir la promesa electoral en 2014 de destinar el 1% del Producto Interno Bruto para esta área.