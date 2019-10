En la Junta de Transparencia “no le hacemos los mandados a nadie” El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil, dijo en No Toquen Nada que en esta campaña devolvieron denuncias de políticos contra políticos porque les pareció que eran parte de cuestiones partidarias.

Actualizado: 03 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Gil dijo en No Toquen Nada que existe una falta de comprensión por parte de los políticos sobre los temas de transparencia y lucha contra la corrupción. “Muchas veces se usa al tema como una herramienta para atacar a otro político. No hay un interés real de fondo en el tema, no sentimos un respaldo del sistema político”, sostuvo.

El presidente de la Jutep contó, además, que en esta campaña devolvieron denuncias porque les pareció que eran parte de cuestiones política partidaria. Gil dijo que pueden hacerlo amparados en la ley 17.060.

“Hay un uso indebido del combate a la corrupción con fines políticos partidarios, eso se nos está dando mucho en estos días, estamos recibiendo denuncias de políticos contra políticos, o se nos pregunta si vamos a intervenir en tal o cual caso, y nosotros lo que hemos mantenidos sí es nuestra postura de que no intervenimos o queremos ser usados en esos términos, devolvemos las denuncias. No las queremos procesar en general y menos en este momento particular ¿Por qué? Porque lo que queda cuestionado es la imparcialidad de la Jutep y hay que defender a los organismos para recuperar la confianza, que la gente sepa que en estos organismos no le hacemos los mandados a nadie”, afirmó Gil.