Corea del Norte “no desea” dialogar si EE.UU. no abandona su política hostil Corea del Norte afirmó este domingo que "no desea" proseguir con las discusiones sobre su programa nuclear si Estados Unidos no avanza para poner punto final a sus "políticas hostiles", informó la agencia oficial norcoreana, KCNA, citando un comunicado del ministerio de Exteriores de Pyongyang.

Actualizado: 06 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Jung Yeon-je / AFP (Todos los derechos reservados)