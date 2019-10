Un ataque armado contra una sinagoga alemana en pleno Yom Kippur causa dos muertos Al menos dos personas murieron este miércoles y dos se hallaban en estado grave tras un tiroteo en plena calle en la ciudad alemana de Halle, frente a una sinagoga, en pleno Yom Kippur, y un sospechoso de participar en el ataque fue detenido.

Actualizado: 09 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Los agresores, al menos dos personas según imágenes video de un transeúnte que circulaban por internet, intentaron a media jornada penetrar en la sinagoga del barrio de Paulus, donde se habían reunido entre "70 a 80 personas", indicó el presidente de la comunidad judía de Halle, Max Privorotzki, al diario Der Spiegel.

"Vimos a través de la cámara de nuestra sinagoga que un agresor muy bien armado, con un casco de acero y un fusil, intentó abrir nuestras puertas", explicó el responsable.

Pero la puerta de la entrada "resistió el ataque", añadió.

Los autores dispararon entonces en plena calle y contra un restaurante turco, según testigos. En una de las calles cercanas al centro religioso yacía, poco después, un cuerpo recubierto con una lona azul.

"Dos personas murieron en Halle, según los primeros datos disponibles. Hubo varios disparos. Los presuntos autores se dieron a la fuga en un vehículo" anunció la policía en Twitter, que pidió a los "habitantes que permanezcan en sus casas".

Posteriormente, la policía explicó que una persona había sido detenida, sin dar más detalles. La fiscalía antiterrorista asumió la investigación.

Halle se encuentra a 175 km al suroeste de Berlín.

Los testigos del ataque contra el restaurante turco indicaron que hubo ráfagas de disparos, y el estallido de una granada.

"Uno de los agresores llevaba un casco y ropa militar", dijo un hombre que estaba en el interior del restaurante, Conrad Rossler, a la cadena televisiva NTV.

"Lanzó una granada que estalló en la puerta del restaurante", agregó ese testigo, aún conmocionado.

"El hombre disparó luego al menos una vez dentro del local. El hombre que estaba detrás mío ha debido morir. Yo me he escondido en los baños y he cerrado la puerta" explicó.

En un video filmado por un transeúnte, que fue ampliamente retomado por medios de comunicación, se puede distinguir a un hombre vestido de militar y con casco, aparentemente tranquilo, mientras dispara con un fusil de asalto en plena calle.

Toda la zona fue acordonada y la estación del ferrocarril de la ciudad, cerrada durante algunas horas.

La agencia alemana de noticias, dpa, informó tambien de disparos en Landsberg, a unos 15 km de Halle. Pero por el momento las autoridaddes han rechazado que haya un vínculo entre ambos sucesos.

Este ataque se produjo pocos meses después del asesinato, en Hesse, de Walter Lubcke, un concejal local ddel partido conservador de la canciller alemana Angela Merkel CDU). El principal sospechoso es un miembro de los movimientos nazis.

Este asesinato produjo una onda de choque en Alemania, donde la extrema derecha anti-migrantes no cesa de cosechar buenos resultados electorales.

El suceso despertó el temor a que se despierte el terrorismo de xtrema derecha, a imagen del del grupúsculo neonazi NSU, responsable de la muerte de una decena de migrantes en Alemania entre 2000 y 2007.

Además de los asesinatos del NSU, ha habido otros precedentes violentos, como un atentado con cuchillo contra el alcalde de Colonia, Henriette Reker, en 2015, y dos años más tarde contra el alcalde de Altena, Andreas Hollpein.

(AFP)