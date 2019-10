“Es un orgullo ser uno de los capitanes” del Atlético de Madrid, dijo Giménez El zaguero del Atlético de Madrid y de la selección uruguaya José María Giménez dijo este miércoles en Montevideo que "es un orgullo ser uno de los capitanes" del conjunto colchonero.

Actualizado: 09 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Así lo afirmó el joven zaguero de 24 años tras el entrenamiento en el Complejo Celeste, con vistas al amistoso del próximo viernes ante la selección peruana.

"Lo tomo con mucha responsabilidad, una responsabilidad bonita. Es un tema que se dio por naturaleza, llevo muchos años en el club y estaba quedando como uno de los más viejos y se me dio la posibilidad de ser capitán", afirmó Giménez.

Para el comienzo de esta temporada el entrenador del Atlético, el argentino Diego Simeone, anunció a Koke como su primer capitán, al portero Jan Oblak como segundo, Giménez tercero y Saúl Ñíguez de cuarto.

"Trato de aprovecharlo, en seguir aprendiendo, ahora en nuevos aspectos, en cosas que antes no conocía pero que hoy me toca aprender, enfocarme y meterme en esos aspectos. La verdad que es algo que asumo con muchas ganas, con mucha responsabilidad y al fin y al cabo es un premio para mi mismo también", apuntó.

La designación, según Giménez, es un reconocimiento al esfuerzo que hace en las temporadas, en los entrenamientos y la paciencia cuando no le toca ser de la partida.

"Me ayuda a seguir aspirando a más. No me conformo con lo que tengo; soy una persona que quiere y se mete en la cabeza crecer constantemente y seguir adelante", acotó.

Asimismo, el zaguero se refirió a los primeros partidos del equipo sin la presencia de su compatriota, Diego Godín, y consideró que su compañero de selección era "un pilar fundamental" para el Atlético y eso quedó demostrado en la gente que "se puso muy mal" cuando se fue.

"Vinieron compañeros que se encontraron rápido con el equipo, se adaptaron bien y poco a poco vamos con un equipo muy joven encontrando el equipo para encaminar el año. Estamos aprendiendo, creciendo", consideró.

Sin Godín, Giménez debió pasar a jugar de zaguero izquierdo y explicó que esto al principio le resultó raro porque no es su pierna hábil y por lo tanto aún le falta terminar de acostumbrarse.

"Es cuestión de minutos, de partidos, de jugar ahí y adaptarse, hay que buscar alternativas, no encerrarse en la burbuja. Es verdad que al principio me costó porque es una posición casi igual pero muy diferente en cuanto a la pierna de uno", resaltó.

Sin embargo, dijo que a él le importa tener un lugar en el once en la posición que le toque jugar.

"Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo y quiero ser mejor futbolista también", concluyó.

(EFE)