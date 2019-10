PTinder, una aplicación para personas de izquierda en Brasil En tiempos de polarización política, el amor viene siendo la última frontera a ser conquistada digitalmente en Brasil. Con lanzamiento previsto para las próximas semanas, el PTinder llegará primero al Instagram y después se volverá una aplicación independiente.

Actualizado: 09 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

En base a un informe de Denise Mota para No toquen nada, de DelSol 99.5.

La app viene siendo desarrollada por María Goretti Nagime, abogada que tuvo la idea de la aplicación, y Elika Takimoto, doctora en Filosofía, escritora y profesora de Física, al frente de un equipo que trabaja en los aspectos más técnicos de la herramienta.

Magister en Sociología Política por la Universidad Estadual del Norte Fluminense, en Río de Janeiro, María conversó con No Toquen Nada sobre esa aplicación que fue trending topic en Brasil el día de su anuncio.

En Argentina, grupos como el TinderK, creado en Facebook y destinado a conformar parejas identificadas con el kirchnerismo, existen desde antes del PTinder y hacen compañía a iniciativas también vigentes en EE.UU., países que tienen aplicaciones para seguidores de Donald Trump o simpatizantes de los Demócratas.

Brasil también tiene grupos de Facebook dedicados a agrupar la militancia de partidos en búsqueda de pareja. La página de Facebook, “Bolsolteiros”, por ejemplo, de adeptos a Bolsonaro, hoy cuenta con 6.359 integrantes y fue creada en noviembre del año pasado.

Lo que trae el PTinder a Brasil y América Latina es la ola de aplicaciones amorosas con filtro partidario, aunque sus creadoras hagan hincapié en que el PTinder también está siendo diseñado para impulsar amistades y que no será exclusivamente para solteros, sino que parejas ya conformadas también encontrarán utilidad en la app.

¿Qué es, entonces, el PTinder?

Desde su anuncio, el PTinder viene impulsando análisis sobre el impacto de la política en el territorio privado de las relaciones interpersonales, y de cómo se van limitando de forma cada vez más tajante las posibilidades de amor, sexo y amistad entre diferentes.

La conversación con María Nagime Goretti empezó por indagar la utilidad práctica de la futura aplicación, ya que Tinder ya posibilita elegir algunas características según los posibles intereses. Su creadora dijo que la aplicación ofrece un “filtro” más directo respecto a la ideología de los usuarios de la app.

“Lo que veo es que la gente, en nuestra app, va a seguir investigando la vida de la otra, pero ya sin necesitar de un primer filtro (el del Tinder), de tratar de averiguar o adivinar si la persona se identifica con un discurso más a la izquierda o a la derecha”, comentó Goretti.

El origen: una desilusión amorosa

Según contó la abogada, la idea de la aplicación surgió después que María hizo un post en Instagram sobre un amigo que había vivido una desilusión amorosa. Era un intento de levantarle el ánimo y tal vez encontrarle alguna novia. Entre las varias cualidades que describió, dijo que la que más terminó por atraer interesadas a su amigo fue haber comentado que él era de izquierda.

Ahí nacía el PTinder como proyecto. Pero, además de facilitar las búsquedas de compatibilidad ideológica, María dijo que también ve a la app como una “estrategia de supervivencia”. A su vez, combatió las críticas de que este sería el reflejo de una izquierda “festiva” (“cirandeira”), que piensa en distracciones y no en retomar las riendas del poder en Brasil.

“No creo que organizar un PTinder sea algo menor. Creo que esto vale mucho, organizar la unión de personas con afinidad ideológica, hasta por un tema de supervivencia. En todas las olas de fascismo, en las dictaduras, estuvo presente esta preocupación en sobrevivir, en apoyarse el uno en los otros”, comentó.

La relación con el PT

María y Elika son obviamente militantes del PT, y hacen bromas en las redes sociales afirmando que en la app los usuarios no darán “match”, sino que darán “Marx”. O que no buscan “la mitad de la naranja”, sino “la mitad de la estrella”, en alusión al símbolo del PT. Consultada sobre qué opinaron de la app desde el partido, dijo: “A ellos les encantó, me dijeron que es genial. Pero no lo estoy haciendo para agradar a una persona o algunos políticos. Yo quiero unir a las personas por el amor. Tomo decisiones como cualquiera, actuamos para encontrar un sentido a nuestra existencia, queremos ser útiles en nuestro paso por la vida, quiero ser útil”.

¿Encuentro o trampa?

Así como se vuelve un punto de concentración de personas que se declaran de izquierda, una aplicación de esta naturaleza también es blanco fácil de odio y abre brechas para encuentros que pueden volverse una trampa, especialmente para las mujeres.

Goretti dijo que están pensando en estrategias de seguridad a ser compartidas por los usuarios del PTinder y asumió que la aplicación profundiza la polarización, pero que es una reacción a la retórica y las acciones de derecha y extrema derecha, y especialmente de reacción a un pensamiento que “subestima a las mujeres”.

“Lo que tenemos es una reacción en contra del prejuicio de ellos, del racismo de ellos, de la misoginia de ellos. Es una reacción. No somos nosotros los que creamos la polarización, sino los que históricamente apoyan un discurso que siempre nos ha subestimado”, dijo la creadora de la app.