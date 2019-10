Candidatos en el PIT-CNT: de la comodidad a los saludos esquivos Los candidatos a presidente por el Frente Amplio, Daniel Martínez, y por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, visitaron la sede del PIT-CNT y si bien siempre hubo cordialidad, el clima de cada visita fue muy diferente.

Actualizado: 13 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Martínez dijo frases como “acá nos conocemos” o “he sido parte de esta casa”, además de recordar su militancia en las sedes de 18 de Julio y la de la calle Alzaibar. Agregó que siempre defendió la importancia del movimiento sindical y recordó a un sindicalista en especial.

“Creo que hay mucha historia resumida en esta casa. Muchas generaciones de gente que hizo cuestiones maravillosas. Perdóname pero no puedo dejar de referirme a uno que para mí fue tal vez el más grande, el que sólo se convirtió en un segundo padre, sino también un consejero, un referente ético y un maestro de la vida, como fue nuestro querido expresidente el Pepe D’Elía”.

Al terminar su conferencias se fue saludando a más de la mitad de los que estaban en la sala, varios conocidos de antes, varios que le pidieron selfies.

El clima con Lacalle fue distinto. Siempre con cordialidad pero claramente era un visitante, al punto que sobre el cierre de sus palabras dijo “no sé si hemos ganado algún voto acá, no quiero ni preguntar. Al salir del evento saludó a varias personas que estaban en el hall de entrada, pero nadie le pidió fotos ni lo saludó activamente.

Sobre el final de su caminata de salida le dijo chau a dos mujeres que estaban en una ronda con otros tres hombres y los hombres subieron apurados las escaleras de la sede del PIT CNT, a lo que Lacalle Pou gritó “No disparen, que no contagio” y todos los que escucharon se rieron.

En ambas conferencias hubo diferentes planteos, matices, guiños y reclamos. El hilo conductor de las ponencias era una lista de 20 preguntas que la central sindical compartió con los comandos de campaña, que hablaban de relaciones laborales, funcionarios públicos, economía en general, vivienda, desarrollo social, salud, educación y relaciones exteriores.

Lacalle llegó rodeado de más de 10 técnicos y se tomó la consigna más al pie de la letra, mientras que el equipo de Martínez las respondió en general y con dos técnicos sobre el escenario (las ponencias fueron más largas que las del equipo del PN pero menos detalladas). Las respuestas del PN fueron mucho más largas y el público también las siguió con más en silencio que las del FA.

Lacalle empezó hablando del desempleo, habló de posibilidades de cooperar para medir la temperatura del mercado de trabajo en caso de que al PN le toque ser gobierno y reflexionó sobre la reconversión laboral.

Luego, llegó el momento de la primera aclaración. Lacalle dijo que no pensaba dejar de convocar a los consejos de salarios: “Esta campaña debe ser la de más inventos y negación de programas que he visto en mi vida. Yo ya no sé si tatuarme los consejos de salarios o qué. Está escrito en el programa de 2014, lo escribimos ahora en 2019 y todavía hay dirigentes y gobernantes que insisten en que vamos a dejar de convocar a los consejos de salarios. No”.

La visita del candidato del PN terminó con palabras del secretario general del PIT CNT, Marcelo Abdala, que se refirió al temas. Abdala dijo que aunque no se dejen de llamar los consejos, la diferencia estaba en qué se podía votar ante una eventual falta de acuerdo entre empresarios y trabajadores.

“Ellos plantean que el consejo de salarios, por acuerdo, pueda conversar. Pero si no hay acuerdo y hay votación, solamente se vote el salario mínimo por categoría. Las cámaras empresariales, solamente con decir ‘no llego a un acuerdo laboral’ se acaba el aumento de salario general por rama de actividad. Este punto es crucial. ¿Se puede votar aumento de salarios? Ese punto es relevante. Si la respuesta es sí, ustedes defienden los consejos de salarios; si la respuesta es no, ya no son los mismos”, dijo Abdala.

Las palabras de Martínez transcurrieron sin declaraciones que preocuparan al sindicato. Martínez habló de las más de 100 leyes laborales aprobadas durante los gobiernos del FA, de la recuperación de la negociación colectiva a través de los consejos de salarios y de la reconversión laboral, de los desafíos de la automatización del trabajo, y agregó que no solo había que negociar salarios o ver la productividad del empleado, sino también dignificar el futuro.

El que cerró la conferencia de Martínez fue el presidente del PIT CNT, Fernando Pereira, que se enfocó en una de las preocupaciones de los trabajadores agrupados. Dijo que a pesar de avances, siguen atentos al 17,8% de niños de 0 a 6 años que nacen bajo la línea de la pobreza. Además, dijo que “si se calculara la pobreza cultural andaría arriba del 30%”.

También habló del promedio de asistencias a las escuelas: de 185 días de clase posibles, el promedio es que se asistan a 155. “Si se considera que en los contextos de altos y medios ingresos se asiste de manera casi total, el promedio esconde que en los contextos bajos, la asistencia es mucho menor a 155”.

Entonces, dijo que es necesario trabajar sobre la realidad de esos niños: “Atendemos a esos niños estructuralmente pobres -porque no tienen lectura, biblioteca, baño, acceso a la salud de calidad, porque no conocen los derechos aunque se hayan conquistado- o sencillamente el futuro es muy difícil de llevarlo adelante, por lo menos para una parte de la población.”

En el encuentro con el FA, fue el representante del PIT CNT quien marcó matices y preocupaciones a los técnicos del partido político. Sin embargo, en la visita de Lacalle fue el candidato quien marcó las diferencias. Dijo que hay medidas sindicales que no comparte y se refirió a la ocupación como parte del derecho a huelga.

“No vine acá para quedar bien. Veo en algunos lugares, el insistir con algunas medidas sindicales que yo no comparto, porque están amputando la posibilidad de trabajar a la mayoría de los trabajadores de una empresa que quieren trabajar. No es lógica una ocupación en la cual hay 20 que no quieren laburar y 200 que quieren trabajar. No comparto que la ocupación vulnere el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad”, dijo Lacalle.