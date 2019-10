Evo Morales obtendría la reelección en primera vuelta El presidente boliviano, Evo Morales, que busca su cuarto mandato en Bolivia, se mantiene en el primer lugar de la preferencia electoral a una semana de los comicios en Bolivia de acuerdo a una encuesta publicada por los medios locales este domingo, último día en el que se permite este tipo de estudios.

Actualizado: 13 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

De acuerdo a la muestra realizada por la empresa IPSOS, Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS) alcanza el 40 por ciento de apoyo con una ventaja amplia sobre su contendiente, el expresidente Carlos Mesa de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), que aglutina el 22 por ciento de respaldo.



Detrás de ambos está el senador opositor Óscar Ortiz de la alianza Bolivia Dice No (BDN), con el 10 por ciento de la preferencia de los electores y cuatro puntos porcentuales detrás está el pastor presbiteriano coreano-boliviano Chi Hyun Chung, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).



Las restantes cinco candidaturas no superan el 3 por ciento de la votación que es el umbral que exigen las normas bolivianas para que los partidos participantes en una elección accedan a la distribución de escaños parlamentarios y mantengan su personalidad jurídica.



Morales, el mandatario boliviano con más tiempo en el poder, resulta vencedor en siete de las nueve regiones del país, en tanto que Mesa y Ortiz ganan en una, según la encuesta de IPSOS.



El sondeo se realizó del 21 de septiembre al 8 de octubre en 60 ciudades de Bolivia a 2.300 personas de ambos sexos y cuya edad comprende los 18 a los 70 años.



La muestra, que tiene un nivel de confianza del 95 por ciento, también revela que alrededor de un 8 por ciento de los electores no ha decidido por quién votará en las elecciones del 20 de octubre.



Con esos resultados en las elecciones, Morales se convertiría en el ganador de la elección en primera vuelta gracias a que supera la diferencia de 10 puntos en relación a Mesa, su principal contendiente.



No obstante, el estudio de IPSOS consultó sobre la posibilidad de una segunda vuelta en la que también Morales se impondría con el 47 por cientos de votos a favor frente al 39 que obtendría Mesa.



Pese a ello, esta semana también se han conocido otras encuestas como la que hace unos días difundió la empresa CiesMori que dio cuenta de que se iría a una segunda vuelta electoral, con base a una muestra realizada del 2 al 7 de octubre a más de 2.400 personas.



En ese estudio Morales fue primero con el 36,2 por ciento de apoyo y Mesa con el 26,9, detrás de ambos están Ortiz con 7,8 y Chi Hyun Chung con el 5,8 de la preferencia de los electores.



En los primeros días de la siguiente semana los partidos que participan en las elecciones bolivianas realizarán sus cierres de campaña en las principales ciudades como Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba.



A partir del jueves regirá el silencio electoral que impide que los partidos y candidatos hagan convocatorias abiertas por el voto.

EFE