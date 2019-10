Moreira: “acá no hay abuso de poder en absoluto” El intendente de Colonia, Carlos Moreira, dio una conferencia de prensa tras la difusión de dos audios privados en los que se sugiere que él ofrecía renovar pasantías en la comuna a cambio de favores sexuales. Moreira dijo que tenía una relación sentimental anterior con la mujer con la que estaba conversando en esos audios.

Actualizado: 18 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

“De acoso no hay nada. Había una relación sentimental de hace tiempo por eso existían esos grados de confianza”, dijo Moreira respecto a los audios que se difundieron este viernes.

Los dos audios eran el registro de conversaciones telefónicas del intendente con una mujer. Ella le planteaba la necesidad de renovar pasantías por 15.000 pesos y Moreira le planteaba la posibilidad de tener relaciones sexuales a cambio.

El intendente informó que mantuvo una relación sentimental con esa mujer “un tiempo atrás”. “Por eso, los términos sobre todo de la segunda conversación responden una relación preexistente y a una confianza que da este tipo de relaciones afectivas”, agregó.

Dijo que no va a renunciar a la Intendencia y que aún no decidió qué hará con el segundo lugar que ocupa en la lista al Senado de Alianza Nacional. Ese sector decidió hoy expulsar a Moreira.

Esa decisión del líder sectorial, Jorge Larrañaga, le dolió “profundamente”, afirmó. “Me parece que tenía que escuchar mis explicaciones a la opinión pública porque yo me siento muy orgulloso de lo que he logrado en la política. Quizás he sido el hombre más leal a Jorge Larrañaga incluso en momentos en los que su grupo parecía desintegrarse”, dijo Moreira.

Moreira afirmó que ignora cuándo se hizo la grabación y atribuyó su difusión a la intención electoral de afectarlo. “Me ha causado un daño tremendo en mi vida política y familiar. Por eso están mis hijos acompañándome”, señaló.

El intendente informó que la mujer de la grabación ocupa un cargo electivo en el gobierno departamental.