Gandini: “no tengo la menor idea de lo que va a ser la ley de urgencia” El diputado Jorge Gandini dijo en No toquen nada que seguramente la ley de urgencia que enviaría un eventual gobierno de Luis Lacalle Pou será “acordada” previamente.

Actualizado: 23 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Gandini habló en No toquen nada de la propuesta que ha hecho Luis Lacalle Pou de enviar una ley de urgente consideración, con varios temas, para que sea tratado en los primeros 100 días de la próxima Legislatura.

Dijo que “es una buena herramienta” porque tiene la virtud de poner plazos al trabajo parlamentario, además de acelerar temas que si no, irían en la ley de Presupuesto que recién empieza a regir el primero de marzo de 2021.

“Yo soy legislador hace rato y no he sido consultado. No tengo la menor idea de lo que va a ser la ley de urgencia”, dijo Gandini.

“Cuando preguntamos en la interna del partido se nos dijo que está en una etapa de elaboración técnica. Despejada la campaña vamos a trabajar los contenidos. Primero vamos a empezar a trabajar en el partido las apoyaturas que tiene que tener para después conversar, en el verano, con aquellos otros que van a ir formando la coalición”, agregó.

Gandini afirmó que pese a que el instrumento está previsto para que se apruebe aún sin debate, eso no va a suceder. “El Poder Ejecutivo va a mandar una ley acordada”, afirmó en referencia a un eventual gobierno del Partido Nacional.