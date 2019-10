La visión colorada de la dinámica del próximo Parlamento Los diputados colorados Ope Pasquet y Conrado Rodríguez hablaron en No toquen nada sobre cómo sería la próxima legislatura, ante la previsión de que no habrá partidos con mayorías parlamentarias.

Actualizado: 23 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

Los legisladores Ope Pasquet, del sector Ciudadanos, y Conrado Rodríguez, de Batllistas Unidos, encabezan la lista de su sector para la Cámara de Diputados por Montevideo. Pasquet, además, está cuarto al Senado en su sector.

Consultados sobre cómo tomarán su participación en el Parlamento desde 2020 que, según indican las encuestas, no tendrá mayorías para ningún partido, dijo que para especular sobre ello falta información.

“Para especular acerca de cómo funcionará el próximo Parlamento nos falta un dato fundamental que es cómo estará compuesto, cuál será finalmente la mayoría y qué fuerza van a tener los distintos grupos”, comentó Pasquet.

El diputado dijo que “la dinámica parlamentaria va a ser absolutamente diferente”, y que creía que “los próximos años habrá más negociaciones y conversaciones”. “Todo será más trabajoso en ese sentido, y van a aparecer cosas que en estos 15 años parecían olvidadas, como la Asamblea General como ámbito donde pueden resolverse discrepancias entre ambas cámaras”, agregó.

Para Pasquet, en la actualidad no sucede de esa forma “porque el Frente Amplio resuelve sus temas en una y otra cámara, no hay necesidad de convocar a la Asamblea General para que cumpla esa función de resolver cuando se aprueban proyectos distintos en ambas cámaras y no hay acuerdo entre ellas”.

Sumado a la “reaparición” de la Asamblea General, Pasquet señaló que volverán “las interpelaciones a resultado incierto, cosa que hace muchísimo tiempo que no pasa”. El diputado dijo que en las últimas interpelaciones “pase lo que pase, la mayoría considerará satisfactorias las explicaciones del ministro”, mientras que si no hay mayorías “volveremos a tener interpelación a resultado incierto, donde pueda darse eventualmente la censura al ministro, o declarar insatisfactorias sus explicaciones”.

“Va a ser un escenario parlamentario totalmente diferente al que hemos venido conociendo en estos últimos 15 años”, agregó.

Por su parte, el diputado Conrado Rodríguez opinó en el mismo sentido que Pasquet, y agregó que “las comisiones investigadoras van a ser más trabajosas en su implementación y obviamente también en sus conclusiones”.

“Muchas veces en las investigadoras hay varios informes de los distintos partidos cuando no hay coincidencias en el veredicto final, entonces, eso también va a ser parte de lo que va a pasar en el nuevo Parlamento. Todas las encuestas reflejan que ningún partido va a tener mayoría automática en ambas cámaras; entonces la función primordial del Parlamento -aparte de parlamentar- que es la posibilidad de lograr acuerdos, negociar, articular, va a ser fundamental”, agregó.

Para Rodríguez, también habrá que destacar el rol de los coordinadores de bancada y recordó a Alejandro Atchugarry, que ocupó ese papel en el Partido Colorado durante el gobierno de Jorge Batlle. “Uno que fue a alguna sesión del Senado lo veía transitar de un lado a otra de la cámara yendo a consultar a cada uno de los jefes de bancada de los otros partidos. Creo que los coordinadores de bancada van a jugar un rol preponderante en esta nueva legislatura”, mencionó.