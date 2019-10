“Tengo la esperanza y el deseo de ponerle la banda presidencial al próximo presidente” El presidente Tabaré Vázquez aprovechó la jornada electoral para dar un mensaje sobre el cáncer: "hay que perderle el miedo, hay que perder el dramatismo alrededor de esta enfermedad y hay que prevenirla".

"Quisiera pasar un mensajecito apropósito de mi salud", dijo Vázquez en rueda de prensa antes de votar en La Teja, donde muchos vecinos lo esperaron para saludarlo y pusieron pancartas apoyándolo.

"Alrededor del tema del cáncer se ha generado una idea, un mito, una leyenda, como si el cáncer fuera el Mefistófeles de los tiempos modernos, como si fuera el diablo, porque durante siglos fue una enfermedad mortal. Prácticamente quien tenía un cáncer no se curaba. Pero la ciencia investiga, la ciencia avanza, encuenttra respuestas a las interrogantes y va conociendo más en profundidad a la enfermedad", reflexionó el presidente.

"Ese conocimiento permite desarrollar procedimientos de diagnóstico, tratamiento y educación pública, y hace que hoy en día el cáncer es de las enfermdades crónicas la que más se cura. Una artritis rematoidea no se cura, una diabetes no se cura. Si una persona hace un accidente cardiovascular o cerebral y queda con una hemiplejia, hoy en día no retorna a la normalidad", agregó.

"Sin embargo con el cáncer hay enormes posibilidades de curarse. Siempre que se haga el diagnóstico oportuno se puede evitar", afirmó.

"Hay que perderle el miedo al cáncer, hay que perder el dramatismo alrededor de esta enfermedad, hay que prevenirla", dijo.

"Cuando hay alguna duda hay que concurrir sin temor al médico porque el diagnóstico oportuno asegura la curación", añadió.

"Tengo la esperanza y el deseo de ponerle la banda presidencial al próximo Presidente de la República", expresó Vázquez.