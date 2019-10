Talvi: “ni cheques en blanco ni condiciones” para ganarle el balotaje al FA La fórmula del Partido Nacional fue recibida por el Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Para los liderados por Ernesto Talvi fue la confirmación institucional del apoyo rumbo al balotaje.

Actualizado: 31 de octubre de 2019 — Por: Redacción 180

De esta manera, Luis Lacalle Pou empezó su gira para lograr ser “el candidato de varios partidos”. Aunque reconoció que aún se tendrá que acostumbrar a esta idea de ser una fórmula que no representa solo al Partido Nacional.

“Si el Partido Nacional... o mejor dicho, me voy a tener que acostumbrar, la fórmula Lacalle Pou Argimón le toca ser electa va ser un gobierno no solo en el Parlamento sino también en el Poder Ejecutivo de hombres y mujeres de los partidos políticos que forman parte de este compromiso por el país. No les quepa la menor duda”, afirmó.

En la casa del Partido Colorado no hubo documentos ni compromisos escritos asumidos. Talvi dijo que en la reunión se sentaron las bases del acuerdo.

“Vamos a construir un proyecto alternativo que le ofrezca al país otro futuro, distinto de este que hoy no tenemos”, afirmó.

Lacalle dijo que si ganan el gobierno este tendrá un gran respaldo. “Va a ser de los gobiernos de más espalda política de los últimos años y seguramente también de más espalda popular”, señaló.

El CEN emitió un comunicado donde señala las razones que llevan a apoyar a Lacalle. Allí dicen que la ciudadanía optó por el cambio el 27 de octubre y que la coalición es la mejor forma de llevar adelante las ideas del programa del Partido Colorado.

Propuestas y nombres

Lacalle dijo que vivió un momento muy emocionante y explicó que fue a buscar compañeros de ruta para enfrentar a un Frente Amplio aislado. En ese sentido se está elaborando un documento para “catalizar” ese acuerdo.

Talvi afirmó que se apoyó en Julio María Sanguinetti porque construyó dos coaliciones. Y que hay etapas. Que el tema de los nombres para el futuro gobierno queda para después del 24 de noviembre. El ganador fue el Partido Nacional y es mano para proponer, dijo.

Los colorados, entonces, esperan la propuesta de los blancos “agazapados”. “Ni cheques en blanco ni condiciones”, dijo.