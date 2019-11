Déficit fiscal de Uruguay alcanza el 4.9 % en medición a setiembre El déficit fiscal de Uruguay alcanzó el 4.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) en los 12 meses móviles a setiembre, lo que implica una suba de una décima respecto al dato de agosto, informó este viernes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Actualizado: 01 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

Según detalló a Efe el director de Asesoría Macroeconómica del MEF, Christian Daude, el déficit fiscal de Uruguay, que ya había marcado un 4.9 % del PIB en agosto y descendido a 4.8% en la medición a octubre, no registró "demasiados cambios".



"El déficit para el sector público no financiero se mantuvo en 2.1 % del PIB. Eso incluye un 2.2 % de ingreso del PIB de ingreso al Fideicomiso de la Seguridad Social. Por lo tanto, si quitas ese efecto aumenta un poco el déficit", explicó Daude.



Si a eso se suma el resultado del Banco Central del Uruguay, que mejoró en una décima del PIB en septiembre pero registra un déficit de -0.6 %, el global del sector público consolidado mide un 4.9 % de déficit fiscal.



De igual forma, el funcionario del MEF valoró que la recaudación de impuestos se mantuvo constante como porcentaje del PIB después de varios meses de caída, lo que es "una señal relativamente buena".



Consultada al respecto de estos datos, la economista y profesora del Instituto de Economía de la Universidad de la República Gabriela Mordecki coincidió en que no representan mayores cambios respecto a lo registrado en los últimos meses, es decir, que el déficit fiscal ronda el 5 %.



En tanto, acotó que en Uruguay se cuenta el resultado del Banco Central, algo que no se incluye para medirlo en otros países y sostuvo que en lo que impacta más esta elevada cifra es en el endeudamiento.



"Igualmente hoy apareció la noticia de que la Reserva Federal (de Estados Unidos) se reunió y hubo una nueva baja en la tasa de interés, que es súper importante porque es como la base arriba de la cual están estructuradas todas las otras tasas y eso remite un menor costo para el endeudamiento futuro", matizó.



Por otro lado, preguntada por el impacto de esta situación fiscal de cara al nuevo Gobierno de Uruguay, que resultará del ganador en el balotaje entre los candidatos Daniel Martínez (por el oficialista Frente Amplio) y Luis Lacalle Pou (por el opositor Partido nacional), la economista señaló que tendrá la "compleja tarea" de reducirlo.



"El reto para el próximo Gobierno es, sin lugar a dudas, lograr empezar a disminuir el déficit en si. Lo que sucede es que en general en el gasto, que es lo que más impacta, el Gobierno no tiene mucho control no importa quien asuma porque su peso fundamental está en las pasividades, ajustadas por Constitución con el aumento de los salarios", concluyó.