Nadal y Djokovic, a un paso de medirse en la final de París-Bercy El serbio Novak Djokovic, número uno mundial, y el español Rafa Nadal, número dos, se clasificaron este viernes para las semifinales del Masters 1000 de París-Bercy, donde se medirán respectivamente al búlgaro Grigor Dimitrov (27º) y al canadiense Denis Shapovalov (28º).

Actualizado: 01 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

Nadal cerró los cuartos de final con una victoria por 7-6 (7/4) y 6-1 sobre el francés Jo-Wilfried Tsonga (35º), que hace un año había caído por debajo del 250º lugar mundial y que se aseguró subir al 29º puesto del ránking tras su buena semana en Bercy.

El mallorquín, que vuelve al circuito esta semana tras un parón después de ganar el título en el Abierto de Estados Unidos, está a dos victorias de lograr el que sería su primer título en París-Bercy, un torneo que se le resiste pese a haber disputado una vez la final (derrota en 2007 ante el argentino David Nalbandian).

"He tenido muchas lesiones en este torneo en el pasado. Estoy feliz por estar de vuelta a las semifinales aquí", celebró la estrella española.

El rival de Nadal en 'semis' será el joven canadiense Denis Shapovalov, que se impuso por un doble 6-2 al francés Gaël Monfils (13º), al que dejó sin opciones de clasificarse al Masters de final de curso en Londres, que comienza el 10 de noviembre.

La última plaza en liza para el Masters fue para el italiano Matteo Berrettini, noveno jugador mundial, que había quedado eliminado en segunda ronda el miércoles.

"Me tendría que regalar un botella de vino o algo", bromeó Shapovalov aludiendo a Berrettini, al ser preguntado sobre ese favor que hizo al jugador italiano.

En caso de levantar el trofeo el domingo, Nadal se aseguraría acabar el año 2019 como número uno mundial.

Berrettini, al Masters

En cualquier caso, ocurra lo que ocurra el fin de semana, Nadal tiene seguro pasar a ocupar la primera posición del ránking ATP el lunes, desbancando del primer puesto a Djokovic, que este viernes no tuvo ningún problema para deshacerse por 6-1 y 6-2 del griego Stefanos Tsitsipas (7º) en apenas 58 minutos.

'Nole, cuatro veces campeón en Bercy, parece ya recuperado de los problemas de salud que le debilitaron en el inicio de la semana.

"Voy cada vez mejor, poco a poco", confirmó Djokovic sobre su salud.

"He jugado uno de mis mejores partidos de la temporada", estimó. "He sacado bien, he leído también muy bien su servicio, le he presionado constantemente. Fue un buen partido", celebró.

Tsitsipas, que jugaba a sus 21 años su primer cuarto de final en este torneo, dominaba por 2 victorias a 1 en sus duelos anteriores con Djokovic, pero esta vez no tuvo ninguna opción.

Fue desbordado por completo desde el primer minuto y Djokovic se distanció pronto con un 5-0 a favor, que dejó claro que el partido no iba a tener mucha historia.

El sábado, la estrella serbia se enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov, que derrotó por 6-2 y 7-5 al chileno Christian Garín (42º).

Para el búlgaro de 28 años será su sexta semifinal en un Masters 1000.

Su recorrido en París le permitirá pasar a integrar el lunes el Top-20 del tenis mundial.

El Masters 1000 de París se disputa sobre superficie dura y reparte 5.200.000 euros en premios.



AFP