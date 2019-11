Latin Ncap cuestiona que no se multe “de primera” por no usar Sistemas de Retención Infantil La Intendencia de Montevideo comenzó a aplicar multas a quienes transporten niños menos de 12 años sin los Sistemas de Retención Infantil.

Actualizado: 04 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

Las personas primero son notificadas en los controles que se harán en la calle por parte de los inspectores y luego tendrán 10 días hábiles para presentarse ante la Intendencia. Si en ese plazo no corrigieron la situación, automáticamente se les aplicará una multa.

Así lo explicó a No toquen nada Pablo Inthamoussu, director de Movilidad de la Intendencia.

“Habrá funcionarios que van a estar capacitados incluso para aprovechar la instancia para explicarle a la persona cómo se colocan bien estos dispositivos y cuáles son las principales cuestiones a tener en cuenta para que realmente cumpla con la función. Si la persona se presenta es una contravención, no se transformará en multa”, explicó.

Trasladar a niñas y niños con un correcto SRI es obligatorio de acuerdo a la ley 19.061 que complementa la ley de Tránsito (promulgada el 6 de enero 2013 y reglamentada por el decreto Nº 81/014 del 3 de abril 2014).

El secretario general de Latin Ncap y uno de los vicepresidentes de Global Ncap, el ingeniero uruguayo Alejandro Furas explicó cuál es la importancia de contar con este elemento.

“Son elementos que tienen que ser usados siempre que vayan personas que tengan menos de un metro y medio de altura. Con buen uso, baja al menos en un 70% las chances de lesiones graves y fallecimientos. Además es un elemento que previene o protege de impactos laterales cuando la mayoría de los autos que tenemos en Uruguay no viene con sistemas de protección lateral”, afirmó.

El ingeniero uruguayo cuestionó la medida que tomó la Intendencia de aplicar esa contravención y no multar de primera.

“No es algo nuevo. No es que se venga hablando de la silla de niños desde hace un año. Hace nueve años que se habla. Creemos que las advertencias caducaron hace rato. Dejando todo eso de lado, uno puede presentarse con una silla de niños que pide prestada y se acabó la historia. Creemos que se permite ese tipo de flexibilidades y se pasa por encima el concepto que es que si el elemento de seguridad no está en el momento que se precisa, no sirve para nada”, afirmó.

Inthamoussu dijo que los taxis, remises y desde 2016 a los transportes por app como Cabify o Uber son un tema de resolución compleja, porque es difícil de implementar, pero lo están estudiando.

Desde que el niño nace hasta que cunple 12 años hay que ir cambiando ese sistema de acuerdo a la categoría, la talla, el peso y la edad, recordó Inthamoussu. “Es imposible que el transporte público pueda estar circulando y a disposición con varios de estos dispositivos. Esto le genera una complicación al sistema”, agregó.