Disney lanzó Frozen 2, una secuela “épica” La reina Elsa y la princesa Anna regresan seis años después de la exitosa "Frozen", en una secuela que sus creadores prometen será "aún más grande y épica".

Actualizado: 07 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

La primera cinta -que se robó el corazón de millones y rompió récords de taquilla- está inspirada en el libro "La reina de las nieves" de Hans Christian Andersen y sigue a Anna en su viaje para encontrar a su hermana Elsa, cuyos poderes helados y difíciles de controlar atraparon a su reino en un eterno invierno.

"Frozen 2", cuya premiere es este jueves de noche en Los Ángeles, poco más de dos semanas antes de su estreno el 22 de noviembre, explora el trasfondo de la familia real y promete responder a algunas de las preguntas de los aficionados, como por ejemplo la fuente de la formidable magia de Elsa.

"Sin embargo, esa pregunta es solo el comienzo", dijo la directora de ambas películas Jennifer Lee durante la reciente convención de fanáticos de Disney, D23. "¿Por qué Anna nació de la forma que es? ¿Adónde iban realmente sus padres cuando ese barco se hundió? ¿Existe realmente el 'felices para siempre'?".

Después de un prólogo ambientado en el pasado, "Frozen 2" ve una misteriosa voz que vuelve a perseguir a Elsa, ya adulta, y la impulsa a dejar su castillo feliz y embarcarse en una nueva y peligrosa búsqueda de un lejano bosque encantado.

La primera "Frozen" (2013) reinó como la mejor película de animación de todos los tiempos, con una taquilla de 1.300 millones de dólares en todo el mundo, hasta que este año el remake del "Rey León" le robó la corona.

"Se convirtió en un fenómeno absoluto: la música, los personajes y las historias realmente resonaron", dijo Paul Dergarabedian, analista principal de medios de Comscore.

Por otros USD 1.000 millones

El éxito de la película fue tanto más notable puesto que, a diferencia de la muy lucrativa serie de las versiones en acción real de los clásicos de Disney, "Frozen" era una marca totalmente nueva.

"Y eso es algo importante, porque una cosas es lograrlo con el relanzamiento de las historias amadas de Disney, y otra cosa muy distinta crear una nueva historia y lograr que se convierta en una de las mayores franquicias del estudio de todos los tiempos", siguió Dergarabedian.

Desde entonces, "Frozen" ha impulsado su propio musical en Broadway, así como es tema de atracciones en parques de diversiones, juguetes, libros y videojuegos.

Y en una demostración de la importancia de la franquicia para Disney, Lee, su creadora, fue ascendida a directora creativa de Walt Disney Animation Studios tras la salida de John Lasseter en 2018, en medio de acusaciones de mala conducta sexual.

La secuela contará también con las voces de las estrellas Kristen Bell e Idina Menzel, que cantaron la canción "Libre Soy", ganadora del Oscar.

El elenco lo conforman también Sterling K Brown ("This Is Us") como un soldado atrapado en el bosque, y Evan Rachel Wood ("Westworld") como la madre de las princesas, mostrada en escenas del pasado.

La emoción que rodea a la nueva película podría "catapultarla a más de 100 millones de dólares en su fin de semana de estreno" en los cines de Estados Unidos y Canadá, pronosticó Dergarabedian.

"En este momento, sería casi impensable que no ganara al menos 1.000 millones de dólares en todo el mundo".

AFP