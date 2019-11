Instagram probará ocultar los “Me gusta” en EEUU Instagram ocultará a una pequeña parte de sus usuarios en Estados Unidos el número de "Me gusta" recopilados por los contenidos publicados a partir de la próxima semana, tras hacer pruebas similares en otros países, para reducir la presión social sobre la red.

Actualizado: 09 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

"Hemos probado la posibilidad de hacer que los 'Me gusta' sean privados en varios países. Estaremos extendiendo estas pruebas a una pequeña porción de personas en Estados Unidos la próxima semana, y no podemos esperar para ver los comentarios", tuiteó el viernes Adam Mosseri, director de la plataforma móvil propiedad de Facebook y centrada en compartir fotos y videos.

Instagram, muy popular entre los jóvenes, había comenzado a enmascarar los "Me gusta" en mayo en Canadá, y en julio en otros seis países (Australia, Italia, Irlanda, Japón, Brasil, Nueva Zelanda), asegurando querer reducir el estrés en sus usuarios después de las críticas recibidas sobre los riesgos de la aplicación para la salud mental.

Los usuarios afectados ya no podrán ver cuántos "Me gusta" reciben los posts de los demás. Todavía podrán ver la cantidad de "Me gusta" en sus propias publicaciones, pero haciendo clic en una página diferente.

Durante las pruebas, la red propiedad del gigante estadounidense Facebook había especificado que las herramientas de medición de las empresas que utilizan la plataforma para promocionar sus productos no se vieron afectadas.

Instagram tiene más de mil millones de usuarios en todo el mundo.

"Estamos haciendo este experimento porque queremos que nuestros usuarios se centren en fotos y videos compartidos, no en cuántos 'Me gusta' recolectan", dijo una portavoz de Instagram en julio. "No queremos que Instagram dé la impresión de ser una competencia".

Un estudio realizado en Estados Unidos en 2018 por el Pew Research Center mostró que el 72% de los adolescentes en el país usaba Intagram y que casi el 40% de ellos se sintió obligado a compartir solo contenido que había obtenido muchos "Me gusta" o comentarios.

Facebook también planea dejar de mostrar públicamente la cantidad de "Me gusta" recibidos por los contenidos.

AFP