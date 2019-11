El Frente Amplio recibió los resultados con diferentes sensaciones en la misma noche Al comienzo parecía una derrota por paliza, luego llegó la posible hazaña y al final, dirigentes y militantes terminaron conformes con la remontada que no alcanzó. Daniel Martínez no reconoció la derrota.

Actualizado: 25 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

Hasta las 20 horas los dirigentes del Frente Amplio se acercaron al hotel Crystal Tower de Aquiles Lanza y 18 de Julio, mientras la militancia los esperaba en la avenida, donde se montó un escenario en el que sonaba principalmente el jingle de la Ola Esperanza.

En ese sector no había pantallas, entonces los militantes se fueron enterando del empate técnico a medida que pasaban los minutos luego de las 20.30 y la gente revisaba sus celulares, conversaba con el de al lado, casi sin creer que la distancia fueran tan corta como para que no pudiera anunciarse quién ganó.

A dos cuadras del bunker, la Huella de Seregni estaba llena de militantes que aplaudieron la noticia de que no se podía vaticinar un ganador. Entonces, la fiesta se armó: un grupo de jóvenes animadores subió al escenario y ese clima de militantes cantando la ola esperanza pasó a ser un festejo por el resultado obtenido.

A esa hora, el legislador del Espacio 609, Alejandro “Pacha” Sánchez, bajó a fumar y comentó a los periodistas: “La gente está en la calle, unos dicen una cosa, otros dicen otra”.

“Lo que hay que hacer acá es esperar los resultados porque si no la calle es incontenible”– Sánchez.

Necesitar cautela ya era un triunfo para los integrantes del Frente Amplio, que fueron hasta el hotel a ver por cuánto perdían, a que no fuera por muchos puntos, a buscar una derrota digna.

En el escenario, además de la ola esperanza surgían cantos del estilo de “o le le, o la la, si esto no es el pueblo, ¿el puedo dónde está?”, “U-ru-guay, U-ru-guay” o “se siente, se siente, Martínez Presidente”. Y la dirigencia comenzó a atender a los medios, con semblante de alegría, abrazos y muestras de conformidad.

“Teníamos la llegada de que había gente que no quería votar a un candidato. No era tan cierto que había un 60% de la gente que nos quería correr. Hoy veníamos a ver cuántos escalones subíamos, nunca pensamos que estuviéramos parados casi en el mismo escalón”, dijo a No toquen nada Yamandú Orsi.

A las 22, casi toda la dirigencia estaba en el lobby o afuera del hotel y Constanza Moreira explicó cómo lo sentía: “Es un momento de incertidumbre, políticamente intenso. Se disfruta porque las cosas están bastante mejor de lo que daban las encuestas para el Frente, así que yo lo estoy disfrutando intensamente”.

A las 23.25 todos los dirigentes salieron rumbo al escenario para el discurso final de Martínez, que se vio interrumpido varias veces por los cantos de la militancia que fueron acompañados por el candidato y el resto de los políticos que lo acompañaron.