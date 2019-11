Senadores del FA denunciaron a militar que amenazó de muerte a Vázquez y Martínez La bancada de senadores del Frente Amplio resolvió por unanimidad presentar una denuncia penal contra el militar retirado Carlos Techera, que amenazó de muerte a dirigentes y militantes del Frente Amplio en redes sociales.

Actualizado: 27 de noviembre de 2019 — Por: Redacción 180

Tres senadores se presentaron este martes ante la Fiscalía para hacer efectiva la denuncia contra el militar retirado Carlos Techera. El senador comunista Juan Castillo habló en rueda de prensa sobre la situación.

“Hace una amenaza genérica, una amenaza de muerte al presidente de la República, a nuestro candidato a la Presidencia, Daniel Martínez, y en líneas generales a los dirigentes del Frente Amplio. Además hace graves acusaciones como responsables de algunos hechos ilícitos que se habían generado en las últimas horas”, afirmó.

En el video de 9 minutos que Techera subió a Facebook y circuló a través de whatsapp y redes sociales contiene amenazas de muerte directas a dirigentes del Frente Amplio y referencias a que las Fuerzas Armadas ejecutarían la matanza.

“Les voy a decir algo a los dirigentes del Frente Amplio y háganlon (sic) viral a este video. Si ustedes el error, el mínimo error de atentar o contra la seguridad de Lacalle Pou, o contra las instituciones de la patria, o contra la Constitución de la República por perder las elecciones, ustedes no van a tener la misma suerte que en el 73. Y me voy a sacar los lentes para que me vean bien la cara, Vázquez. La quedan todos”, amenazó.

Carlos Techera habló ayer en radio y dijo que se equivocó, después insistió con esa idea en un video en su Facebook.

“Pedí las disculpas públicamente por lo que dije el domingo. Me hago responsable, estuvo mal lo que yo dije. Estuvo pésimamente mal. No tengo excusa para lo que dije. Sí le pido disculpas a la población uruguaya por mis dichos en el video del día domingo”, afirmó.