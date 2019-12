Ferreyra preseleccionó a 25 jugadores para el Preolímpico de Colombia 2020 La selección uruguaya informó que se convocaron 25 jugadores como parte de una preselección de cara al Torneo Preolímpico de Colombia de la categoría sub 23.

Actualizado: 09 de diciembre de 2019 — Por: Redacción 180

La preselección escogida por Gustavo Ferreyra, entrenador de la sub 20 que también estará a cargo de esta sub 23, cuenta con 25 jugadores del medio local y algunos del exterior, pero no tiene futbolistas de Nacional o Peñarol, debido a que se encuentran disputando la definición del torneo local.

La lista cuenta con muchos jugadores de las dos últimas selecciones sub 20, así como algunos que formaron parte de la selección que disputó los Juegos Panamericanos en agosto.

Entre los destacados del exterior, se encuentran Santiago Bueno (Girona), José Luis Rodríguez (Racing Club), Diego Rossi (LAFC), Leonardo Fernández (Universidad de Chile), Juan Manuel Sanabria (Atlético Madrid) y Federico Viñas (América de México).