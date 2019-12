Los ministros cercanos a Lacalle Pou en el gabinete Dentro del gabinete “multicolor” que nombró el presidente electo Luis Lacalle Pou hay algunos nombres que son más cercanos y que responden directamente a él, que son de su sector y su confianza.

Actualizado: 17 de diciembre de 2019 — Por: Redacción 180

Algunos nombres eran claros, por ejemplo, Azucena Arbeleche, que estará al frente del Ministerio de Economía y Finanzas; Pablo Da Silveira, que estará al frente del Ministerio de Educación y Cultura; y Pablo Barthol que estará como cabeza del Ministerio de Desarrollo Social. También era cantada la nominación de Álvaro Delgado como Secretario de Presidencia y Rodrigo Ferrés como Pro Secretario, ambos de su sector, Todos, y de confianza.

A esos nombres se agregaron Javier García en el Ministerio de Defensa y varios subsecretarios y directores. El presidente electo lo dijo varias veces durante la campaña: para él las relaciones interpersonales son claves.

Economía y Finanzas

Azucena Arbeleche será la ministra. Había sido nombrada en 2014 durante la campaña electoral pasada. Tiene un máster en macroeconomía aplicada por la Universidad Católica de Chile. Fue directora de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía.

Como subsecretario estará Alejandro Irastorza, también integrante del sector Todos. Es contador público, en sus redes se presenta como secretario general del Club Nacional De Football y trabajaba como consultor independiente. Antes hizo carrera en el Banco República, al que ingresó en 1986, desde 1990 al 2005 fue asesor en el directorio del banco y desde octubre de 2010 a marzo de 2015 fue director en el banco.

Desarrollo Social

El ministro será Pablo Bartol, una novedad de esta campaña. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República y profesor de Política de Empresa en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Además, fundó dirigió el Centro Educativo Los Pinos.

El subsecretario será Armando Castaingdebat, veterinario y dos veces intendente de Flores, que se acercó al presidente elector en 2012, luego de superar sus prejuicios.

Bartol le dijo a No Toquen Nada que Lacalle Pou busca la complementariedad entre ministro, subsecretario y director general, el abogado Nicolás Martinelli. “Castaingdebat va a estar en el diálogo con las intendencias, que va a ser un socio relevante del Mides, va a hacer un aporte muy grande y Luis hace una apuesta muy grande pidiéndole que asuma como subsecretario. Luego, Nicolás Martinelli es un abogado de fuste, que ha estudiado los contratos del Mides, para hacer algún ajuste. Hay muchas cosas que funcionan bien, pero hay otras que no han dado resultados. Martinelli es un especialista en estos temas y va a hacer una aporte”, explicó.

El futuro ministro también dijo que su oficina central estará en Casavalle. “La cabeza del Mides va a estar ahí y cualquiera que tenga que hablar con el ministro va a tener que ir hasta ahí, queremos generar un acento de que la estructura tiene que estar cerca de los más necesitados, Casavalle es el barrio de Montevideo con mayor índice de pobreza, el 40% de los habitantes están en esa situación y nosotros queremos generar una impronta que después se traslade a todo el ministerio”, afirmó Bartol.

Educación y Cultura

El ministro será Pablo Da Silveira. Doctor en Filosofía y docente de la Universidad Católica. Además, fue el coordinador de programa de Lacalle Pou en 2014 y 2019. Es una de las personas más cercanas al presidente electo desde aquel entonces y su persona de confianza en esta cartera.

En la subsecretaría estará Ana Ribeiro, integrante de Alianza Nacional, el sector de Jorge Larrañaga. Ribeiro es historiadora, escritora y profesora de la Universidad Católica.

Industria, Energía y Minería

El ministro será Omar Paganini. Asesor técnico del Lacalle Pou, hombre de su confianza. Trabaja como director de la escuela de negocios de la Universidad Católica. Es miembro del Consejo Honorario del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable y su formación profesional es Ingeniero Electricista por la Universidad de la República.

El subsecretario será Walter Verri, integrante del sector Batllistas, de Partido Colorado. En 2014, fue electo diputado por Vamos Uruguay por Paysandú y en estas elecciones hizo una alianza con Julio María Sanguinetti para encabezar la lista 2600, que no logró una banca.

Defensa

El ministro será Javier García, integrante del sector de Lacalle Pou, médico de formación y senador por el Partido Nacional en el periodo anterior.

La subsecretaría será para Cabildo Abierto y estará ocupada por el coronel retirado Rivera Elgue.

Además, el director general será el abogado Fabián Martínez, docente Grado 3 Derecho de los Contratos en la Universidad Católica, quien trabajó antes como asesor de ministros en la Suprema Corte de Justicia y después como asesor parlamentario de legisladores del Partido Nacional. En el último periodo estuvo con Javier García.

Entrevistado por No Toquen Nada, Martínez dijo que todavía no sabe si tienen alguna coincidencia con Cabildo Abierto. “Tuvimos contacto con Rivera Elgue, no podemos decir en profundidad. Esperemos que haya coincidencias con Cabildo Abierto, el plan de trabajo va a ser el documento de Compromiso por el país que firmamos y esa va a ser la ruta de trabajo”, sostuvo.

Transporte y Obras Públicas

El ministro será el herrerista Luis Alberto Heber, integrante del sector de Lacalle Pou y hasta el periodo pasado el legislador con más años en el Parlamento, ingresó en 1990.

El subsecretario también es integrante del sector del presidente electo, será Juan José Olaizola, diputado por Montevideo de la lista 404 e integrante de la Comisión de Transporte y Obras Públicas.