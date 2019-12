Qué dice la ley que regula el mercado de alcohol Esta semana la Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto de ley que regula el mercado de las bebidas alcohólicas. El proyecto que hace dos años está a estudio del Parlamento, establece limitaciones en la comercialización, promoción y publicidad de bebidas alcohólicas.

Actualizado: 20 de diciembre de 2019 — Por: Redacción 180

La votación de la ley contó solo con los votos de la bancada del Frente Amplio.

En 2017 el presidente Tabaré Vázquez convocó a integrantes de todos los partidos a discutir un proyecto de ley sobre el consumo problemático de alcohol. A fines de ese año el proyecto entró al Parlamento. En julio de este año se aprobó en la Cámara de Senadores.

Para el diputado oficialista Luis Gallo se había llegado a un acuerdo en la comisión que no se reflejó en la votación.

"La ausencia de una regulación específica sobre la materia es una situación que no puede ni debe perpetuarse ya que a las claras de no actuar en consecuencia estaríamos alimentando una problemática que crece a pasos agigantados a la sombra de la baja percepción del riesgo que ella conlleva para nuestra sociedad", señaló.

El diputado Daniel Radio, que integró la Comisión que elaboró el borrador en Presidencia, cuestionó el tratamiento parlamentario que le dio la bancada del Frente Amplio.

"El proyecto es fruto de un largo proceso que se vio interrumpido por una decisión que fue enviar este proyecto en primera instancia a la cámara alta, donde durmió dos años. Este proyecto estuvo dos años adentro de un cajón en la Cámara de Senadores y lo estamos aprobando en los descuentos. Estuvo dos años sin que nadie lo mirara y después se aprobó un proyecto con el que yo tengo diferencias pero con el que quiero decir que legisladores del oficialismo manifestaron que tenían diferencias, y ahora lo vamos a votar igual", expresó.

Los detalles de la ley

La nueva ley establece la creación de un registro de vendedores de alcohol. Todos los vendedores de bebidas alcohólicas deberán contar con un permiso expedido por el Ministerio de Salud Pública.

Establece que los locales de venta de más de 100 metros cuadrados deberán contar con un espacio específico para las bebidas alcohólicas separado del resto de las bebidas. Las condiciones de exhibición estarán reguladas por la reglamentación.

Además prohíbe los espectáculos públicos que promuevan el consumo de bebidas alcohólicas, con la excepción de las catas o degustaciones.

En todos los espectáculos públicos donde se venda alcohol deberán contar con un expendedor de agua potable y venta de agua envasada

También regula la publicidad prohibiendo asociar el consumo a virtudes o ventajas para la salud pública o individual, ni generar representaciones equívocas respecto a su consumo. Tampoco podrá exhibir significados y comportamientos que asocien el éxito social, profesional o sexual al consumo. No podrá utilizar figuras públicas o personalidades reconocidas que asocien su éxito o reconocimiento al consumo de bebidas alcohólicas

Por otro lado se crea la Mesa Coordinadora de Fiscalización del Mercado de Bebidas Alcohólicas que la integrarán 13 organizaciones estatales, quienes coordinarán la política de fiscalización y cada una de ellas tiene la potestad de fiscalizar el cumplimiento de la ley

Las sanciones van desde una observación hasta la clausura total de un establecimiento. Las multas van de 1.000 a 100.000 UI (435.000 pesos).

La ley se reglamentará en 90 días

"Nunca es un buen momento"

Los diputados de la oposición no argumentaron en contra la necesidad de que exista un proyecto que regula el alcohol, sí en contra de algunos artículos.

Lo que más cuestionó fue la oportunidad política en que se aprueba un proyecto solo con los votos del Frente amplio.

"Si es verdad que hoy este Parlamento tiene legitimidad y representatividad para aprobarlo, también es verdad que hace un mes el pueblo uruguayo cambió esa representatividad, parece mucho más saludable y razonable que no le demos a este proyecto aprobación, para que lo tenga que instrumentar, derogar o modificar el próximo gobierno", dijo Jorge Gandini.

Sebastián Sabini respondió a los cuestionamientos sobre el momento en el que se aprueba esta ley.

"Nunca es un buen momento para regular el mercado de tabaco, nunca es un buen momento el mercado de cannabis y nunca es un buen momento para regular el mercado de alcohol. Y no es un buen momento en primer lugar porque los consumos de drogas tienen que ver con patrones culturales, y eso genera resistencias. Nunca es un buen momento porque atrás de los mercados de drogas hay intereses económcos que se ven afectados por la regulación", afirmó.

El diputado Ope Pasquet dijo que la votación ahora es legal pero inoportuna.

"En estas condiciones por supuesto que el Parlamento tal como hoy está compuesto tiene todos los poderes jurídicos que la Constitución le otorga a la Asamblea General para legislar y hacer todas las demás cosas que se hacen en el Parlamento. No es un problema jurídico este, es un problema de prudencia política. Nos parece que no tiene mucho sentido hacer algo que no genera consenso cuando en menos de dos meses se va a instalar un nuevo Parlamento que responde a una nueva mayoría que se manifestó electoralmente el 27 de octubre", señaló.