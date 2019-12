Bomberos reclaman por falta de personal e higiene de equipos intoxicados Según la Alianza de Bomberos del Uruguay (ABU), los incendios forestales de los últimos días “dejan en evidencia” los problemas que denuncian hace tiempo: la falta de personal y de higiene básica de los equipos cuando se acumulan varios días de fuego.

Actualizado: 24 de diciembre de 2019 — Por: Redacción 180

En las últimas semanas hubo dos incendios en Rocha y uno en Canelones. Los de Rocha fueron en La Esmeralda y Santa Isabel, y el de Canelones en El Pinar, en Ciudad de la Costa.

El más grande fue el de La Esmeralda y también fue el último en apagarse. El otro en ese departamento fue en Santa Isabel y se originó el 10 de diciembre, cuando un hombre de nacionalidad argentina que ocupaba desde hacía días un terreno baldío en el medio de un monte, prendió una fogata para cocinar. La Fiscalía de Rocha imputó al responsable del incendio en ese balneario.

Tanto este incendio como el del departamento de Canelones fueron controlados con cortafuegos, es decir, con la creación de calles o caminos que impidan el avance del fuego.

No toquen nada había consultado al gremio de bomberos hace varios meses, en mayo del año pasado, y su presidente alertó sobre el tamaño de las dotaciones y el problema que eso implicaba.

Cuando se da un aviso de incendio, la dotación más cercana viaja a combatirlo y evalúa si necesitan refuerzos, según la dimensión del fuego. Cada dotación está compuesta por dos o tres bomberos, incluyendo al conductor, que no se aleja del vehículo.

Entonces, el pedido de más gente y equipamiento implica demoras. Al consultar nuevamente a la ABU, el secretario general Freddy Silvera, dijo que las condiciones no son las mejores.

“En situaciones de esta naturaleza es cuando queda más en evidencia que las dotaciones reducidas en número no son algo realmente seguro. Una dotación reducida no es la respuesta que cualquier vecino espera ante un incendio de estas magnitudes”.

Además, Silvera explicó que en un incendio forestal hay alta concentración de hidrocarburos policíclicos aromáticos, gases que quedan en la ropa del bombero que combate el fuego y son proclives a generar cáncer.

Además de por inhalación, estos gases pasan al cuerpo por la permeabilidad de la piel y están entre 14 y 48 horas en el cuerpo. Por eso, después de un día de trabajo hay que sacarse ropa, ducha e higienizar ropa. Pero eso no es lo que ocurre, según relató Silvera.

“Nosotros trabajamos durante muchas horas con el mismo equipamiento y muchas veces, en el frente no tenemos las posibilidades de higienizar adecuadamente nuestros equipos. Eso corre por nuestra cuenta porque no hay un mecanismo previsto por la institución para que los equipos de incendio sean higienizados y puestos en servicio nuevamente. Entonces, durante muchas horas vamos a tener que trabajar con equipos contaminados con elementos que son potenciales cancerígenos”.

Además de lo resaltado en ocasión de estos incendios, los bomberos tienen varias denuncias más, que trascienden los incendios recientes.

A principios de junio este año la Alianza de Bomberos del Uruguay denunció ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) la extensión de los servicios sin interrupción y la carga horaria mensual.

El régimen horario de los bomberos ejecutivos es de 24 horas de servicio y 48 horas de descanso, lo que genera una acumulación de entre 240 y 264 horas de trabajo mensuales.

El secretario general de la ABU, Freddy Silvera dijo a que es ilógico que una persona realice tareas durante 24 horas: “El cuerpo se deshidrata y se fatiga. La respuesta cognitiva no es la misma y la capacidad para hacer frente a un razonamiento complicado no es la adecuada. Por lo tanto, el bombero frente a su función, comienza a tener un riesgo cada vez mayor no bien pasa el tiempo. A la hora de brindar una respuesta acorde al servicio a la población también disminuye de la misma manera y en la misma proporcionalidad”.

Además, los bomberos tienen reclamos sobre la edad de jubilación. La ley jubilatoria que rige en la actualidad establece que los bomberos deben trabajar hasta los 60 años como mínimo. Por un lado, si se comparan las horas de trabajo de bomberos con las del resto de los policías (porque los rige la misma ley), resultaría que los bomberos trabajan más de un año por año, en cuanto a horas.

Pero más allá de eso, el presidente de la ABU, José Cáceres, explicó por qué no deberían retirarse a esa edad: “La ley de jubilación hoy nos hace trabajar hasta los 60 años mínimos. ¿Tu te imaginas una persona de 60 años haciendo un rescate en altura? Por más preparación física que tengas vas a tener un momento de fatiga, hasta acá llegué. Es imposible mantener eso constantemente y más con esa edad”.