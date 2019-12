Una plataforma video gay y lésbica hace temblar los tabús en Asia

GagaOOLala propone más de mil películas, series y documentales a sus abonados, en países donde las normas morales y la censura dejan muy poco espacio en los medios a contenidos vinculados con la homosexualidad.

Este servicio de 'streaming' fue lanzado en 2017 en Taiwán y está considerado a la vanguardia de los derechos de los homosexuales en la región.

