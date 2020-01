OMS pone en alerta a los hospitales por nuevo coronavirus en China La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hoy de que se han puesto en marcha medidas de prevención en los hospitales de todo el mundo ante un nuevo coronavirus en China, después de que se registraran más de 40 casos en la ciudad de Wuhan (centro) y el pasado día 11 se informara del primer fallecimiento.

Actualizado: 14 de enero de 2020 — Por: Redacción 180

"Nos preparamos ante hipotéticos contagios masivos, por lo que se tomaron medidas de prevención y control de infecciones para que los hospitales de todo el mundo apliquen las precauciones habituales", destacó la directora en funciones del departamento de enfermedades emergentes de la OMS, Maria Van Kerkhove.



La experta señaló la posibilidad de que haya habido algún caso de contagio entre humanos, especialmente entre miembros de una misma familia (aunque aún no se ha probado este extremo) ,y subrayó que el nuevo coronavirus es similar a otros surgidos en años recientes, como el síndrome respiratorio agudo y grave (SARS) o el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS).



"La experiencia contra el SARS y el MERS nos ha preparado para esto, la comunidad global está tomando medidas preventivas y todos los sistemas están preparados para activarse", declaró en rueda de prensa.



La alerta por el nuevo virus, al parecer originado en un mercado de pescado de Wuhan, aumentó al conocerse un primer caso fuera de China (un tailandés que había viajado a esa ciudad a orillas del Yangtsé), aunque por ahora la OMS no ha emitido alertas a quienes visiten esa localidad ni ha establecido un comité de emergencia.



De los 41 casos confirmados en China, seis se encuentran en estado grave pero otros siete ya fueron dados de alta, señaló el portavoz de la OMS Tarik Jasarevic.



El portavoz explicó que laboratorios chinos ya secuenciaron el genoma del coronavirus y han facilitado estos datos a la comunidad sanitaria mundial para ayudar en el diagnóstico de posibles casos fuera del país.



Las autoridades sanitarias de China además monitorean la salud de más de 700 personas que estuvieron en contacto con los pacientes, incluidos trabajadores de hospitales y otros centros de salud, aunque no se han detectado nuevos casos desde el 3 de enero, exceptuando el diagnosticado en Tailandia.



Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos similares a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar). EFE