Martínez se lanza a “seguir encabezando la transformación de Montevideo” Daniel Martínez presentó su candidatura a la Intendencia de Montevideo ayer, en la Huella de Seregni.

Actualizado: 22 de enero de 2020 — Por: Redacción 180

La crisis interna del Partido Socialista estuvo presente en todo momento, más allá de que Martínez no quiso contestar sobre la interna de su sector.

Al mismo tiempo que Martínez anunciaba su candidatura los socialistas decidieron en su comité central apoyar a Carolina Cosse y no permitir el apoyo simultáneo a Martínez del ala renovadora.

Luego de terminado su discurso, durante los aplausos, con el micrófono encendido (además estaban todos los micrófonos de todos los canales TV), Martínez le dijo como broma a Pablo Ferreri “hay unos cuantos latas de los que ya se fueron". Ferreri le respondió “Civila está al fondo, ahí”.

Este miércoles, Carolina Cosse presentará su precandidatura en el mismo lugar que ayer usó Martínez. Será una forma de medir fuerzas. Las miradas estarán puestas, por ejemplo, en los socialistas que hoy estarán apoyando a Cosse, en lugar del dirigente de su sector Daniel Martínez.

Ayer Martínez armó la foto con los apoyos. Lo acompañaban los principales dirigentes de los sectores que apoyan su candidatura: Danilo Astori, de Asamblea Uruguay; Álvaro García, de Plataforma; Cristina Lustemberg, de PAR; Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista; y Rafael Michelini, del Nuevo Espacio.

También estaban Laura Tabárez y Gustavo Leal.

También había socialistas como Eduardo “Lalo” y Nino Pintos.

Martínez fue consultado por la falta de respaldo del Partido Socialista y la crisis interna que vive el sector.

“No me voy a poner a juzgar las internas del partido, creo que las tiene que laudar la organización. No me parece bien que yo me ponga a laudar ni a emitir opinión sobre el mismo. Cada uno con su conciencia y con su leal saber y entender sabrá que decisión debe tomar. Estoy esperando que esa discusión finalice, veremos lo que dice la vida”, afirmó.

En su discurso, el exintendente agradeció a la militancia frenteamplista por los gestos de apoyo luego de la elección de noviembre. Dijo que para él este fue un tiempo de evaluación y autocrítica y que no pudo casi descansar.

Martínez explicó los motivos por los que decidió ir por la reelección. “Por ese cariño de alguna gente que nos hace llegar energías positivas para seguir para adelante, por el apoyo muchos dirigentes políticos de sectores importantes del Frente Amplio que nos han pedido que convicción sigamos encabezando la transformación de Montevideo”, explicó.

Además, agradeció específicamente a quienes tenían intenciones de ser candidatos y se bajaron para apoyarlo como Gustavo Leal, Pablo Ferreri y Álvaro García. También saludó a los otros dos candidatos que va a tener el Frente Amplio y dijo que la unidad del Frente Amplio es fundamental. Valoró a Cosse y Álvaro Villar como dos “muy buenos” candidatos y compañeros, con credenciales para dirigir Montevideo.

Para cerrar su discurso Martínez le volvió a pedir el apoyo a la gente. Dijo que está orgulloso del gobierno de Montevideo aunque reconoció que quedan cosas por hacer.

Luego de su discurso, Martínez respondió cuatro preguntas. Todas ellas tuvieron que ver con cómo se dio el proceso que terminó con la decisión de ser candidato.

Al final hubo un pedido especial del ministro de Economía porque en el local de la Huella de Seregni hacía mucho calor y se escuchaba muy mal.

Unos minutos antes de comenzar el acto las pruebas de sonido anticiparon que iba a sonar muy mal. Además es un local de techo muy bajo por lo que no ayuda mucho la acústica.

El techo bajo tampoco ayudó mucho para soportar el calor, no había casi ventilación, y en una tarde como la de ayer el calor y la humedad se hicieron sentir.

Cuando Martínez se saludó con Astori el ministro de Economía se lo hizo saber. “Conferencia de prensa sin aire acondicionado, nunca más”, reclamó. “Pah loco qué horrible”, acordó Martínez.