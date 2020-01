Hillary dice que “a nadie le gusta” Bernie Sanders Hillary Clinton estrenará esta semana un documental sobre su carrera política que promete duras declaraciones sobre el caso Monica Lewinsky, su matrimonio con Bill Clinton y la opinión ante uno de los candidatos demócratas favoritos, Bernie Sanders, sobre quien dijo que "nadie quiere trabajar con él".

Actualizado: 22 de enero de 2020 — Por: Redacción 180

"Estuvo en el Congreso (de EE.UU.) durante años. Un senador lo apoyaba. A nadie le gusta, nadie quiere trabajar con él, no hizo nada. Era un político de carrera", dijo la excandidata presidencial en un adelanto del vídeo documental, según una entrevista publicada este martes por el diario The Hollywood Reporter.

En la conversación, preguntada por si aún mantiene esa evaluación sobre Sanders, Clinton respondió de forma contundente: "Sí, se mantiene".

Al parecer, la exprimera dama de EE.UU. opinó que todo el movimiento de admiración en torno a Sanders es "una tontería" ante la que se siente mal porque la gente "se queda atrapada en ella".

No hay que olvidar que Clinton, quien ganó en numero de votos al presidente de EE.UU., Donald Trump, pero perdió la Presidencia por el reparto electoral, también venció a Sanders en las primarias del Partido Demócrata de 2016.

Este capítulo de su carrera política será uno de los analizados en "Hillary", el documental de cuatro partes que emitirá la plataforma de "streaming" Hulu y que antes se estrenará en el festival cinematográfico de Sundance, uno de los más importantes en el circuito independiente internacional.

Durante su entrevista para promocionar el largometraje, Clinton declinó decir si respaldaría y haría campaña por Sanders en el caso de que él ganara la nominación del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del 2020.

"No voy a llegar hasta allá todavía -dijo-. Todavía estamos en una temporada de elecciones primarias muy vigorosa".

Por su parte, Sanders no ha respondido directamente a las críticas de su adversaria y compañera de partido, pero sí se ha referido a ellas en un comunicado difundido por su equipo de campaña.

"Mi atención hoy está en un momento monumental en la historia de Estados Unidos: el juicio político de Donald Trump. Juntos, avanzaremos y venceremos al presidente más peligroso de la historia de Estados Unidos", dijo Sanders.

El juicio político contra el presidente estadounidense por sus presiones a Ucrania comenzó este martes en el Senado de EE.UU., cuyos miembros planean debatir durante varias horas sobre las reglas que gobernarán el proceso de destitución, conocido en inglés como "impeachment".

El presidente del Tribunal Supremo de EE.UU., John Roberts, que la semana pasada tomó posesión como jefe del Senado temporal durante el juicio político, arrancó el proceso con una serie de trámites burocráticos, entre ellos el juramento del senador republicano Jim Inhofe, el único que faltaba por integrar el "jurado" del proceso, compuesto por los legisladores de la Cámara Alta.





EFE