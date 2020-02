Fiscales se oponen a cambios de la Ley de Urgencia al CPP La Asociación de Fiscales cuestionó las modificaciones que plantea el borrador del proyecto de Ley de Urgente Consideración para el proceso penal.

Actualizado: 05 de febrero de 2020 — Por: Redacción 180

La fiscal de homicidios de Montevideo y presidenta de la Asociación, Mirta Morales, advirtió este martes en rueda de prensa que en caso de que se concreten esos cambios el sistema colapsará.

“Nuestro principal cuestionamiento es que todas las causas vayan a juicio y recortar las salidas alternativas. No existe un país en el mundo, ni en el sistema anglosajón ni en América Latina donde hay sistema acusatorio, que lleve todas las causas a juicio. No hay sistema que lo soporte pero no porque la Fiscalía no pueda porque ni el sistema del Poder Judicial lo podría hacer ni la sociedad podría aguantar que la Policía tenga que ir al declarar, que los testigos tengan que ir a declarar, que las víctimas tengan que ir a declarar a todas las causas penales”, explicó.

Los principales cambios al proceso penal que plantea el proyecto tienen que ver con la derogación del principio de oportunidad que los fiscales utilizan para no investigar casos de baja importancia y daño inexistente o menor, también deroga la suspensión condicional del proceso que se utiliza en muchos casos en los que se llega a acuerdos con los imputados para aplicar medidas alternativas y reparatorias en lugar de penas.

Otro cambio es la enorme limitación que se impone a la aplicación del proceso abreviado que hoy se utiliza en más de un 90% de los casos en que se alcanzan condenas.

En su lugar se instala el Juicio Extraordinario que en vez de un acuerdo entre Fiscalía e imputado es un juicio que se realiza en pocas horas, o en pocos días para los casos más complejos, pero que, a diferencia del proceso abreviado, implica presentar evidencia, llamar testigos y la posibilidad de que el individuo que en un abreviado hubiera aceptado su responsabilidad quede absuelto en un juicio por falta o debilidad de las pruebas.

"La Asociación de Fiscales defiende la existencia de la estructura proceso del proceso juicio abreviado”.

— Mirta Morales.

Morales señaló que deben existir salidas alternativas al juicio y dijo que la Asociación de Fiscales defiende la forma que está planteada actualmente la herramienta del proceso abreviado.

“En todos sistema acusatorio se llega a juicio oral y público en un porcentaje mínimo, en aquellos casos en los que la sociedad siente que es necesario llegar a juicio. Siempre existen salidas alternativas, por eso es que nosotros la defendemos. La Asociación de Fiscales defiende la existencia de la estructura proceso del proceso juicio abreviado”, afirmó.