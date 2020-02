Preocupa una transición “trancada” por falta de directores designados en el Mvotma La demora en el nombramiento de los directores nacionales del gobierno entrante causa preocupación en las actuales autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma). Esto lo dijo a No toquen nada la ministra Eneida de León.

09 de febrero de 2020

En estos 70 días de transición solo hubo dos reuniones de las ministras y asesores. Una pedida por la Irene Moreira, la ministra que asumirá el 1 de marzo, y otra por la actual, De León.

Pero no hubo ni un acercamiento más, en ninguna de las direcciones. Incluso esta semana Irene Moreira estaba en Artigas por las departamentales, según dijo a No toquen nada su encargada de prensa.

No toquen nada sabe que está sucediendo esto en otras áreas del Estado, la falta de directores designados del gobierno electo.

Pero nos vamos a centrar ahora en el Mvotma.

La transición en este ministerio tuvo dos reuniones entre las autoridades entrantes y salientes. El 20 de diciembre la primera y el 4 de febrero la segunda. La primera fue solicitada por Moreira.

En esa reunión se habló en general de las políticas del ministerio, De León le entregó a las nuevas autoridades documentación general del Ministerio y estas pidieron información adicional de algunas áreas.

La segunda reunión fue más de un mes después, el 4 de febrero.

No toquen nada habló con De León el miércoles 5 y allí la ministra informó que esta reunión fue a pedido de la actual administración.

“Este ministerio tiene cinco direcciones totalmente diferentes que además por la Ley de Urgente Consideración se va a separar y no tenemos nombrados los directores por lo cual nuestros directores no han podido tener comunicación con nadie. Yo los cité pensando que íbamos a trabajar ya con los directores, yo traje al director de Vivienda y al de Dinama pensando que ellos iban a traer una pregunta más específica pero me comentaron que no tienen directores designados. Es un problema porque nos quedan dos semanas y media”, advirtió De León.

No toquen nada intentó hablar con las autoridades designadas pero el futuro subsecretario, Tabaré Hackenbruch, dijo que prefería que hablara la futura ministra. La gente de prensa de Moreira dijo a No toquen nada que ella estaba en el interior y no podía responder.

Las cinco direcciones nacionales del MVOTMA son:

Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi)

Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (DINOT)

Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)

Dirección Nacional de Aguas (Dinagua)

Dirección Nacional de Cambio climático

El proyecto de Ley de Urgente Consideración establece en su artículo 248 la creación de un ministerio de Medio Ambiente y Agua, le establece competencias, le da potestad de inspección y sancionadora.

Transfiere los recursos materiales y humanos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional de Agua (ambos del Mvotma) y de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático (dependiente de Presidencia) al nuevo ministerio, suprime esta última (no la Dinama, ni la DNA). Por último le cambia el nombre al MVOTMA, que pasará a ser Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y incluye al Ministerio de Medio Ambiente dentro de los incisos del presupuesto nacional.

No saben las actuales autoridades de Dinama quién será el próximo ministro.

Pero además existen dos servicios descentralizados que dependen del MVOTMA: la Agencia Nacional de Vivienda e Inumet. No toquen nada consultó en Inumet y allí no hubo ningún contacto de las autoridades entrantes con el directorio actual.

Según la ministra saliente, una transición sin intercambio entre los directores generales no es completa.

“Estamos tratando de pasarles la información de la mejor manera posible. Estamos a la orden. Yo le entregué material que ellos pidieron y les dije que tenía más material para entregarles. Pero es mucho más claro que venga un futuro director de Vivienda o de la Dinama a hablar de los temas que están en carpeta. El 1 de marzo nosotros dejamos los cargos”, afirmó.

Para De León, es preocupante a nivel de las direcciones nacional no haya comenzado la transición.

“Yo les comenté que nosotros designamos los directores en diciembre para tener diciembre, enero y febrero para ponernos al día. Cuando uno cambia de persona inclusive dentro del mismo partido, la transición se hace igual. La respuesta fue que ellos lamentablemente son conscientes de que no tienen los directores. Estábamos un poco trancados y a ellos también les preocupa, naturalmente”, lamentó.



