Raffo “no solo puede competir, puede ganar”, según Sotelo El Partido Independiente votó por 67 votos en 68 en su convención departamental llevar a Laura Raffo como candidata única a la intendencia de Montevideo.

Actualizado: 10 de febrero de 2020 — Por: Redacción 180

De esta forma la coalición tendrá candidata a través de este lema. Los cuatro suplentes serán: el abogado Andrés Ojeda (Partido Colorado), el experiodista Gerardo Sotelo (Partido Independiente), José Luis Alonso (Cabildo Abierto) y Romina Fasulo (Partido de la Gente).

Las convenciones de los demás partidos no alcanzaron a cumplir los requisitos formales para juntar a su Órgano Deliberativo Departamental, hecho que no tiene consecuencias porque al concertar en el lema del Partido Independiente no tenían previsto utilizar sus lemas en esta instancia.

El dirigente del Partido Independiente Gerardo Sotelo dijo que todos los partidos van a aportar a la candidatura de Raffo.

“No solo puede competir, puede ganar. Esa es nuestra convicción y lo que la gente nos pide. Estamos dando una señal muy fuerte. Somos capaces de ir atrás de una candidatura única, con un equipo que representa a los cinco partidos”, afirmó.