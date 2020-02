Rivera Elgue y Roque Moreira, las polémicas de Cabildo Abierto por la dictadura El futuro subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, y el suegro de Manini Ríos, Roque Moreira, ambos de Cabildo Abierto, realizaron declaraciones sobre la dictadura que generaron polémica y rechazo.

Actualizado: 19 de febrero de 2020 — Por: Redacción 180

El coronel retirado Rivera Elgue es un asesor clave de Manini y Moreira y es candidato a intendente de Artigas por Cabildo por el Partido Nacional porque estuvo en listas por ese lema en las internas y es blanco de toda la vida, como su hija.

Rivera Elgue, consultado por La Diaria, dijo que las Fuerzas Armadas "en en su conjunto" no actuaron mal en la dictadura. "Hubo hombres que se equivocaron y actuaron mal, pero la institución, no", señaló.

"Si no, no habría solamente 32 desaparecidos en Uruguay. Si la institución hubiese actuado mal, tendría que haber muchos más desaparecidos. Muchos estuvieron presos, pero hoy están vivos y están en libertad, y fueron reparados. Pero no hay miles de desaparecidos en Uruguay", dijo.

Guido Manini Ríos afirmó en radio Montecarlo que Rivera Elgue fue sacado de contexto.

"Creo que lo primero es no quedarnos con el título, habría que leer la nota entera y no sacar de contexto las declaraciones que hizo el futuro subsecretario. La pregunta que se le hace es si las FFAA deberían pedir perdón, él hace una serie de consideraciones de las distintas partes que actuaron en esa época tan lamentable del país que nos fracturó hace medio siglo", señaló.

"Lo que menciona es que los excesos que llevaron a desapariciones fueron casos aislados, muchas veces hechos por gente que actuó fuera de la política de las Fuerzas Armadas. Dice que el hecho de que fueran 32 los desaparecidos, comparado con realidades que se ven en la región, demuestra que no fue una política sistemática", agregó.

"Es muy grave e inaceptable cualquier número de desaparecidos, así hubieran sido tres en vez de 32, o si fueran 300. No es un tema de números, el hecho es grave y esa es la posición de Cabildo Abierto", dijo Manini.

Después dijo que está de acuerdo con Rivera Elgue: comparte que no hubo una política institucional de desaparición forzada en las Fuerzas Armadas uruguayas.

"La respuesta se basa en cuanto a la pregunta que se le hace sobre si la institución en sí tenía que pedir perdón y él dice que a lo largo de los dos siglos de existencia de la institución hubo un montón de hechos que son responsabilidad de quienes los hicieron en su momento y que la institución en sí no debe pedir. Demuestra que no fue una política institucional, sobre todo comparada con algún país de la región", señaló.

El secretario de presidencia Álvaro Delgado habló del tema y comentó lo que pensaba el presidente.

"No las comparto, obviamente que no las comparto. Me consta que el presidente tampoco y que el propio Manini tampoco", dijo Delgado.

Después de esto, el suegro de Manini, Roque Moreira, sumó otra polémica en el programa Desayunos Informales.

El candidato a intendene le dijo "gobierno militar" a la dictadura y los periodistas le preguntaron y repreguntaron varias veces por qué no le decía "dictadura".

Primero dijo que él le diría dictadura si le dicen dictadura a lo que pasa hoy en Venezuela y hace 60 años en Cuba. Pero luego se negó a decirle dictadura a lo que pasó en Uruguay.

"Cuando yo digo gobierno de facto usted sabe los 12 años de historia a los que yo me refiero, y cuando usted dice dictadura yo sé los 12 años de historia que usted se está refiriendo", señaló.

Cuando le preguntaron por qué no le dice 'dictadura', contestó: "No se me antoja. Me parece más técnico 'gobierno de facto'. Me siento más cómodo".