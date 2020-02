Embarazo adolescente se redujo a la mitad en 15 años Según cifras presentadas este jueves por el Ministerio de Salud Pública, en el 2019 se registraron 2.671 nacimientos menos que en el año 2018. Este descenso mantiene la tendencia a la baja de las últimas décadas, aunque hay una desaceleración.

Según explicó el ministro Jorge Basso, los nacimientos en madres adolescentes representan un 22% del descenso total de los nacimientos en 2019.

“El embarazo adolescente era el principal problema que tenía nuestro país. Teníamos en torno al 60 por 1.000 de los nacimientos eran de madres adolescentes y ahora estamos en 30 por 1.000. Estamos en la mitad del embarazo adolescente que teníamos en 2004”, afirmó.

La tendencia a la baja se mantiene, aunque hay una desaceleración.

2016 – 2017: 4.022 nacimientos menos

2017 – 2018: 2.897 nacimientos menos

2018 – 2019: 2.671 nacimientos menos

En 2019 la reducción de los nacimientos se produjo por la disminución de la fecundidad de las mujeres en varios grupos de edad, especialmente en el grupo de 20 a 24 años.

Además, en el grupo de 15 a 19 años de edad, se registraron 3.968 nacimientos, es decir 586 nacimientos menos que en 2018 y 1.399 menos que en 2017.

Mara Castro, directora del Hospital de la Mujer del Pereira Rossell, consideró en una entrevista con No toquen nada en 2019 que se debe trabajar con las madres de este rango etario para que “no se desarticulen del sistema educativo, de su proyecto de vida”.

“Muchas veces para estas adolescentes este es el proyecto de vida y nosotros tenemos que pensar que no puede ser el único. Es el único proyecto porque son madres antes de serlo, cuidan a sus hermanos, a sus sobrinos y quieren tener su hijo propio. Eso es lo que genera este problema”, afirmó.

En los datos del MSP también se destaca que existen situaciones de vulneración de derechos: 83 niñas de 14 años o menos fueron madres. Esta cifra fue de 71 niñas en 2018, 98 niñas en 2017 y 123 niñas en el año 2016.

“Estados cosas en la comunidad están presentes y no se ven. La gente cierra los ojos y no las denuncia para que lleguen a donde tiene que llegar. Las cosas que pasan en el ámbito privado muchas veces no las vemos o la vemos tarde. Cuando recibimos estas adolescentes, si estamos en el período de Interrupción Voluntaria se plantea y si estamos de acuerdo se hace”, afirmó Castro.

Las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) registradas en 2019 no explican el descenso de la natalidad. En 2019 se contabilizaron 10.227 casos, 146 menos que el año anterior.