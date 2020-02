“Gracias compañero presidente”: el Frente Amplio homenajeó a Tabaré Vázquez En el barrio donde nació, ante el calor de miles de personas y con la emoción a flor de piel, el Frente Amplio despidió este viernes a su presidente, Tabaré Vázquez, que dejará el cargo este domingo.

Actualizado: 29 de febrero de 2020 — Por: Redacción 180

En un evento plagado de emotividad, miles de militantes frenteamplistas se reunieron Plaza Lafone, en La Teja, a pocos metros del Club Arbolito, fundado por el propio Vázquez en 1958.



Banderas, cantos, aplausos y espectáculos de dos murgas fueron el preámbulo para el acto central, en el que el mandatario dio el adiós a su gente.



"¡Gracias Tabaré!", rezaban muchas banderas y pancartas llevadas por los militantes de la coalición de izquierdas en homenaje al dos veces presidente de la República, el primero de izquierda, y también exintendente de Montevideo.



El año 2019 no fue sencillo para el mandatario, ya que además de sufrir el fallecimiento de su esposa, María Auxiliadora Delgado, también supo que padece cáncer de pulmón.



Videos, discursos y cantos como el clásico "y ya lo ve, el presidente es Tabaré" se hicieron sentir a lo largo de toda la calurosa noche del verano montevideano.



Cuando culminaron todas las sorpresas y homenajes al mandatario, que incluyeron entrega de obsequios y el nombramiento como presidente honorario del Frente Amplio, Vázquez tomó la palabra, notoriamente emocionado.



"Nada se logra solo, lo que se logró lo hicimos entre todos participando, trabajando con la gente, convenciendo, ganando conciencia", afirmó Vázquez.



Entre otras cosas, el presidente agradeció a su gente, a quienes lo acompañaron en estos años y a todos quienes se enamoraron "del mejor proyecto que tiene el país" para que la población viva mejor.



Luego de pedir disculpas por anticipado por si se le escapaba "un lagrimón" en algún momento del discurso, Vázquez repasó algunos puntos principales de cada ministerio del Frente Amplio en estos 15 años de gobierno.



En el plano internacional, hizo énfasis en la diversificación de los mercados de Uruguay en estos años (que pasó de exportar a 60 países en 2005 a 165 en 2019) y el rol que cumplió la Cancillería en defender "los principios y valores fundamentales" del derecho internacional.



Respecto a ello, afirmó que Uruguay defendió la no injerencia de actores externos en los conflictos de los países (haciendo referencia a la crisis venezolana) y de buscar la solución pacífica de las controversias.



"El legado que nuestro Frente Amplio le va a dejar al pueblo uruguayo es un legado que tenemos que defender, apoyar, estar convencidos de la importancia que tiene y que está por encima de todo esto que hemos hecho entre todos", apostilló Vázquez.



Entre lágrimas suyas y de los presentes y aplausos de su público, el presidente uruguayo se despidió leyendo el poema "No te rindas", de Mario Benedetti.



"No te rindas, por favor no cedas/ aunque el frio queme/ aunque el miedo muerda/ aunque el sol se ponga y se calle el viento/ aún hay fuego en tu alma/ aún hay vida en tus sueños", fue una de las partes que más hizo emocionar a Vázquez y en la que tuvo que detenerse unos segundos para leerla.



El actual canciller uruguayo y vicepresidente en el primer gobierno de Vázquez, Rodolfo Nin Novoa, fue uno de los encargados de dar un discurso previo a la exposición del mandatario.



Entre otras cosas, el canciller señaló la mezcla de emociones y recuerdos que se le generan a todos los frenteamplistas por despedirse de 15 años de gobierno que, según él, fueron "formidables" para el país.



"Uruguay ha como resucitado y se ha puesto en la mejor consideración de los países del mundo", subrayó.



Al cierre del acto, con música, aplausos y lágrimas en los ojos de muchos de los presentes, Vázquez llamó al escenario a algunas de las figuras más importantes de estos 15 años de Gobierno, como el exvicepresidente y actual ministro de Economía, Danilo Astori, o el expresidente y hoy senador, José Mujica para que todos saludaran juntos.



Así, el Frente Amplio despidió a quien fue uno de los principales responsables de la llegada de la izquierda al poder. Pese a la derrota, tanto el público como los dirigentes de la fuerza política se abrazaron recordando estos años y, según aseguraron, prometieron volver.