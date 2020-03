“Me voy con la conciencia absolutamente tranquila” El presidente saliente Tabaré Vázquez declaró este sábado, a falta de pocas horas para concluir su segundo mandato, que deja el cargo con "la conciencia absolutamente tranquila".

Actualizado: 01 de marzo de 2020 — Por: Redacción 180

El jefe de Estado efectuó estas declaraciones ante la prensa en la Plaza Independencia de Montevideo, lugar donde este domingo entregará la banda presidencial a su sucesor, Luis Lacalle Pou, y donde este sábado recibió honores en su última jornada como mandatario.



"Me voy tranquilo, con la conciencia absolutamente tranquila", comentó Vázquez después de que le fuera entregada la bandera nacional recién arriada en una ceremonia celebrada ante el mausoleo del prócer José Gervasio Artigas.



El presidente indicó que su Ejecutivo hizo todo lo posible "para que el pueblo uruguayo pudiera vivir mejor".



"Uno plantea cosas cinco años atrás sin saber cuál a va ser la realidad después y si la va a poder llevar adelante. Algunas hemos hecho, otras han quedado en el tintero, pero la vida de un país se construye todos los días", dijo.



Tras aclarar que, al término de la ceremonia de entrega de mando de este domingo, se dedicará "a descansar", confirmó que seguirá vinculado a la política "como militante del Frente Amplio".



"Si el físico me da", aclaró no obstante.



En presencia de familiares y de personalidades políticas, como los senadores José Mujica y Lucía Topolansky, Vázquez recibió honores militares ante la Torre Ejecutiva.



Cientos de simpatizantes del Frente Amplio estaban apostados tras las vallas con banderas y el conocido canto "Y ya lo ve... el presidente es Tabaré", que también sonó en varias ocasiones este viernes, durante el homenaje que recibió el mandatario en el barrio montevideano de La Teja.