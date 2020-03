Kingdom Rush gratuito para que sea “más divertido” quedarse en casa

"Sabemos que es difícil quedarse en casa por el Covid-19, por eso en Ironhide queremos hacer que este tiempo sea un poco más divertido", señaló la empresa uruguaya de videojuegos en un comunicado en inglés.

Desde este martes y hasta el próximo 22 de marzo, se pueden descargar dos versiones del juego (Frontiers y Origins) de forma totalmente gratuita, tanto en iOS como en Android.

Kingdom Rush es uno de los juegos más populares de los últimos años. En 2013 alcanzó el primer puesto en Estados Unidos entre las apps más descargadas en Apple y en años posteriores fue nominado a diversos premios.

We believe and love our players and community and want you to be safe. Get the games for free here:



iOS

Frontiers 👉https://t.co/EVSL420fDY

Origins 👉https://t.co/QkCYKljbq3

Android

Fontiers 👉https://t.co/qqUjEFaJ2f

Origins 👉https://t.co/3pRfhNDkPw pic.twitter.com/g8C5lnqbbo