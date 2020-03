Partidos advierten “vacío constitucional” para postergar elecciones departamentales La Corte Electoral comunicó este martes a los partidos políticos su dificultad para ofrecer las garantías suficientes en las elecciones departamentales previstas para el 10 de mayo debido al avance del coronavirus en el país.

Actualizado: 17 de marzo de 2020 — Por: Redacción 180

"La Corte nos ha trasladado las dificultades que tiene para la organización de la elección municipal y que al día de hoy consideran que no ofrecen las garantías suficientes y necesarias", explicó tras la reunión el expresidente Julio María Sanguinetti, actual secretario general del Partido Colorado.



Sanguinetti resaltó que la situación encierra al sistema político en un asunto jurídico-constitucional, porque la Carta Magna es precisa e indica que los comicios deben llevarse a cabo "el segundo domingo de mayo" y allí no hay lugar a la interpretación.



"¿Qué se puede hacer? Bueno, por dos tercios de votos se puede establecer que el voto no es obligatorio. Por ejemplo, se podría intentar una ley constitucional. Eso requiere un plebiscito en virtud del cual se postergaría la elección. No hay ninguna solución sencilla para que la Constitución se cumpla. Evidentemente hay un vacío. La Constitución no tiene prevista una situación de catástrofe o de fuerza mayor de este tipo", apuntó.



El exmandatario explicó que el próximo paso es llevar el asunto al Comité Ejecutivo de su fuerza política para que se desplace a los partidos políticos y al Parlamento, porque la Corte no tiene capacidad de resolución sino que aplica una ley.



En su misma línea, Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, destacó que después de este mensaje de la Corte Electoral son las distintas fuerzas las que deberán conversar sobre el tema.



"Hay distintas alternativas, hay que estudiarlas, siempre dentro del marco constitucional", indicó.



Pablo Abdala, presidente del directorio del Partido Nacional, contó que el planteamiento de la Corte Electoral dejó a los partidos "muy preocupados".



Además, destacó que ya hay opiniones de constitucionalistas "que han sostenido que por la vía de la ley, eventualmente una ley interpretativa, podría establecerse una prórroga de la elección del mes de mayo si esa decisión tiene el consenso y el apoyo" del sistema político.



En las elecciones departamentales, previstas por la Constitución para el segundo domingo de mayo del año siguiente a la elección nacional -celebrada en este caso a fines de 2019-, la población elige de manera obligatoria a los intendentes de los 19 departamentos del país, así como a los miembros de las Juntas Departamentales y demás autoridades locales.