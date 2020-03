El coronavirus pospone el final de The Walking Dead El final de la serie postapocalíptica "The Walking Dead" fue pospuesto hasta nuevo aviso, no por el virus que en la trama convirtió a muchos en zombi, sino por el actual coronavirus que tiene al mundo encerrado en cuarentena.

Actualizado: 25 de marzo de 2020 — Por: Redacción 180

The Walking Dead (Difusión)