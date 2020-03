Tienda Inglesa desistiría de la compra de Grupo Disco Tienda Inglesa no compraría al grupo Disco en Uruguay. La Comisión de Defensa de la Competencia estaba analizando el caso, pero No toquen nada supo que representantes de Tienda Inglesa informaron que la compra no se haría.

Actualizado: 30 de marzo de 2020 — Por: Redacción 180

Tienda Inglesa (Ricardo Antúnez / adhocFOTOS)