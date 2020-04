Parte del sistema de salud “dejó de existir” y no da respuesta a poblaciones vulnerables El presidente Luis Lacalle Pou dijo este jueves que buena parte del sistema de salud dejó de existir por las medidas de emergencia tomadas a raíz de la pandemia del Coronavirus. Esta situación fue denunciada el miércoles por la presidenta de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, Marcela Cuadrado, en No toquen nada.

Muchas de las policlínicas que se cerraron se deben reabrir porque la gente se quedó sin acceso al primer nivel de salud en varios barrios vulnerables, afirmó Cuadrado en No toquen nada.

“Somos científicos y sabemos que por situación de bioseguridad hay algunas policlínicas que no podemos abrir. Pero aquellas que cumplen con condiciones edilicias y tienen recursos humanos, equipos de protección personal, se pueden reabrir”, afirmó.

Cuadrado contó que han planteado varios planes y escenarios para retomar la atención en algunas policlínicas de modo que no solo queden abiertos los sanatorios u hospitales. Así se podría dar accesibilidad a los pacientes a los servicios del primer nivel de atención.

“Proponemos abrir cuatro policlínicas que tienen condiciones de bioseguridad y tienen equipos de personas y de protección personal. Son Santa Catalina, Tres Ombúes, Casabó y Tito Borja. No lo estamos diciendo por decir, hicimos una investigación, hablamos con los compañeros que trabajan ahí, llamamos, preguntamos, es algo que lo hicimos ordenadamente, no es porque se nos ocurre”, afirmó.

Cuadrado trabaja en el Santoral, vive en San Ramón, Canelones, y contó las situaciones que se viven allí. Además, varios doctores de familia, licenciados en enfermería, trabajadores sociales contaron a No toquen nada situaciones similares en muchos barrios.

Cuadrado dio ejemplos de los problemas que se dan por la falta de atención en policlínicas. Allí se atienden muchas poblaciones vulnerables como niños y niñas menores de un año que hoy tienen dificultades para ser controlados, embarazadas, pacientes adultos mayores, víctimas de violencia, adolescentes, necesidades de anticoncepción, entre otros.

“Son poblaciones vulnerables con las que estamos en permanente contacto y que en este momento no le estamos dando respuesta. Han pasado cosas graves en estos días que no tienen que ver con el Covid, que tienen que ver con la comunidad pero que han provocado situaciones de internación en un segundo o tercer nivel, incluso hasta situaciones de muerte. Un diabético descompensado, tenía una herida en una pierna, no fue visto porque no era algo urgente, se le indicó telefónicamente cómo hacer la higiene y descompensó sus cifras de glisemia y luego su insuficiencia cardíaca. En este momento está internado. También tenemos casos de niños y de adolescentes”, denunció Cuadrado.

El sistema está preparado

Lacalle habló del sistema de salud cuando le consultaron por el envío de 500 empleados de la salud al seguro de paro. Ahí dijo que se va a investigar. Pero agregó que el sistema de salud no tiene una situación compleja por camas o personal.

“Generar la tranquilidad de que el sistema médico en lo que hace la infraestructura y sobre todo en el personal de la salud, está preparado. Obviamente que está angustiado, en la primera línea de batalla, 41 infectados son personal de la salud, pero no estamos teniendo problemas de falta de camas, de lugares en el CTI, no estamos con este tipo de problemas. Según las proyecciones, que siempre con el ministro y su euquipo tratamos de hacerlas negativas, no tendríamos problemas en las próximas dos o tres semanas por lo menos”, dijo lacalle.

El ministro de Salud, Daniel Salinas, dijo que investigarán si el envío al seguro de paro repercute en la atención.

“En el mismo día de hoy enviamos al Departamento de Fiscalización a las empresas de salud a interactuar con las direcciones técnicas y a que nos rindan cuentas como corresponde en el sentido de asegurar la asistencia correcta para toda la población. Que esté tranquila que va a tener todos los servicios que necesita y merece. Pensamos que no se va a ver resentida la salud, sería impensable un grado de irresponsabilidad tal”, afirmó.

Pero más allá de la situación del sistema para enfrentar la pandemia de la que habla Salinas, está la cuestión de cómo está el sistema de salud en general para responder a toda la demanda de salud que se mantiene en la población: todos los servicios que necesita y merece.

Lacalle Pou reconoció que el envío al seguro de paro de 500 trabajadores de la salud puede obedecer a que muchas áreas de la salud no están funcionando.

“Todos sabemos que hoy ha dejado de existir parte de la salud. Por ejemplo, las policlínicas, cirugías que han sido postergadas, que no es personal directamente afectado en la atención de la epidemia”, afirmó.