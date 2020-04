Sanders da su apoyo a exrival Biden en la carrera presidencial de EEUU

"Debemos unirnos para vencer al presidente más peligroso de la historia moderna", dijo Sanders en Twitter, poco antes de hacer una aparición sorpresa en una transmisión en vivo de Biden, en la que dio su apoyo al exvicepresidente demócrata.

"Hoy pido a todos los estadounidenses -todos los demócratas, los independientes y numerosos republicanos- unirnos en esta campaña y defender su candidatura, que yo respaldo", dijo el exprecandidato socialista en un mensaje transmitido por Biden en la red social.

"Estoy seguro, y hablo únicamente por mí en este momento, de poder vencer así a quien es el presidente más peligroso de la historia de moderna de este país", agregó el senador por Vermont, de 78 años.

I'm speaking now about our nation's economic response to COVID -- and I'll have a special guest with me. Tune in: https://t.co/VTJPX6da0v