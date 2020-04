Nadal no entiende que no se pueda jugar al tenis si hay gente trabajando El número dos del mundo, Rafa Nadal, mostró este lunes se extrañeza por que no pueda jugar al tenis cuando hay gente que sigue trabajando, aunque entiende que "hay que aceptar las reglas" establecidas para hacer frente a la epidemia de coronavirus.

Actualizado: 20 de abril de 2020 — Por: Redacción 180

Rafael Nadal (AFP)