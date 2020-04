Tapabocas: supermercados aplicarán derecho de admisión y niegan que puedan darlos gratis El gobierno decretó la obligatoriedad del uso de tapabocas en los supermercados. Los comercios aplicarán el derecho de admisión con quienes no los usen y descartan entregarlos gratis porque es "impracticable".

Actualizado: 24 de abril de 2020 — Por: Redacción 180

Desde este viernes rige la obligatoriedad en el uso del tapabocas en supermercados. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que hubo acuerdo con la Asociación de supermercados.

El punto es que por el momento no hay ninguna normativa redactada por el Poder Ejecutivo.

La medida se extenderá a almacenes, bares, pubs y autoservicios aunque tienen una semana más para hacerla efectiva. Por el momento, estos negocios van a exhortar a ingresar con tapabocas.

Además el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, señaló que a partir del próximo lunes será obligatorio el uso de tapabocas también en bancos, redes de cobranza y empresas de servicios financieros. Delante de la cámara al ingreso de los locales, los clientes deberán sacarse el tapaboca para quedar registrados por razones de seguridad.

Daniel Menéndez, gerente de la Asociación de Supermercados, explicó a No toquen nada cómo se implementará la medida a partir de este viernes.

“La idea que el guardia o la persona destinada a estar en la puerta del local le va a informar a los clientes que, de acuerdo a la medida que impuso el gobierno, se nos solicitó que no ingresen clientes al local sin tapabocas. Trataremos que la gente lo entienda”, afirmó.

De todas formas no hay normativa que prevea el uso del tapabocas pero pueden ampararse en el derecho de admisión.

“El local puede aplicar el derecho de admisión y veremos de aplicarla”, explicó.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, había hablado de la posibilidad de que a quienes no tengan tapabocas se les entregue uno de manera gratuita.

Menéndez, gerente de la Asociación de Supermercados, dijo que eso es imposible. “Es inviable, económica y prácticamente. No se puede. A los supermercados concurre medio millón de personas por día aproximadamente. Si el 20% no lleva tapabocas, son 100.000 por día. No hay esa cantidad”, señaló.