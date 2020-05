Qué cuidados tener al lavarse las manos para no dañar la piel El lavado de manos está ampliamente indicado para prevenir el contagio del covid-19. Sin embargo, es necesario tener algunos cuidados en aquellas personas que tienen problemas en la piel, explicó la dermatóloga Alejandra Larre Borges.

Actualizado: 05 de mayo de 2020 — Por: Redacción 180

El lavado de manos muy seguido también tiene efectos negativos porque quita una capa de protección de la piel. Así lo comentó Larre Borges, doctora en Medicina y especialista en Dermatología.

Este martes es el día mundial del lavado de manos designado por la Organización Mundial de la Salud para promover esta práctica de higiene. Esta conmemoración se da en un contexto en el que esta medida es la más recomendada para prevenir el contacto con el nuevo coronavirus, covid-19.

Larre Borges, que también es coordinadora de la Unidad de Lesiones Pigmentadas de la Cátedra de Dermatología de la Udelar, habló con No toquen nada y comentó recomendaciones para implementar esta práctica ampliamente recomendada, en este contexto y siempre.

Larre Borges dijo que hubo un aumento en las consultas por dermatosis, es decir, enfermedades de la piel, a causa del muy frecuente lavado de manos o uso de desinfectantes.

La médica explicó que el lavado de manos con jabón tiene un efecto bueno y un efecto malo.

“La capa superficial de la piel está formada por una cantidad de células muertas que están pegadas entre sí, colisionadas entre sí por lípidos, por grasas, y tiene también cierto tipo de bacterias que es la microbiota o la flora normal de la piel. Con los jabones que usamos habitualmente barremos los enlaces de lípidos y también sacamos las bacterias normales que tienen que estar en la piel. Esto por un lado es bueno porque matamos el virus, al coronavirus, en caso de que estuviera. Pero por otro lado el lavado excesivo es malo porque saca una fuente de protección que tenemos y hace que la gente que nos generan daño en la piel lleguen más rápidamente al sitio donde no deberían llegar. Es decir, las capas de células vivas que están en la piel”, explicó.

Ante esto los dermatólogos recomiendan ciertos tipos de jabones menos agresivos pero efectivos, y preferir el jabón al alcohol en gel.

“Realizar de lavado de mano en lo posible, aquellos que tengan enfermedades en la piel, con un jabón con PH ácido. Esto se logra con los que se llaman syndet, sin detergentes, aquellos (jabones) líquidos con un PH menor a siete. En general lo ideal sería un PH de cuatro o cinco para no destruir de manera tan radical la barrera cutánea. Estos jabones también matan al coronavirus”, explicó.

Además, Larre Borges afirmó que se recomienda lavarse las manos solo ante la posibilidad de haber entrado en contacto con el virus.

“Si estamos adentro de nuestra casa y no salimos, entonces no es necesario estarnos lavando las manos en forma constante. Nos lavamos cuando entramos. Después si tenemos problemas a nivel cutáneo usamos una crema hidratante y no tenemos que estar lavando nuestras manos de manera constantemente nuestras manos si es que nadie entra o sale de nuestra casa”, señaló.

Con base en un informe de Nadia Piedra Cueva, para No toquen nada.