Renunció el presidente de la Junta Anticorrupción sin haber tenido respuesta del gobierno El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil, renunció a su cargo porque el directorio no funcionaba desde hacía meses.

Actualizado: 07 de mayo de 2020 — Por: Redacción 180

Gil confirmó este miércoles a No toquen nada que le avisó tres veces al ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, sobre su renuncia pero que se terminó yendo del cargo sin realizar una transición.

El 30 marzo, Gil le presentó su renuncia a la Jutep, conocida como Junta Anticorrupción, porque estaba funcionando con un solo director y no podía aprobar resoluciones, ya que necesita un quórum de dos directores.

Gil también planteó en esa carta que no le parecía adecuado asociar el cambio de autoridades en la Jutep con el cambio de gobierno y además dijo que no consideró correcto relacionarlo a la distribución de cargos entre gobierno y oposición, algo que no sucedió en 20 años desde la creación del organismo.

El presidente saliente de la Jutep consideró que esto es un retroceso teniendo en cuenta la conmoción que el fenómeno de la corrupción ha generado en el mundo entero.

Agregó que esta decisión marca el camino opuesto a lo que se necesita: preservar a los organismos de control de la política partidaria para que puedan responder adecuadamente a las exigencias del momento.

Gil no tuvo respuesta y el 22 de abril le escribió otra carta al ministro Da Silveira. Allí le advirtió sobre la situación de especial gravedad que generaría la ausencia de directores de la Jutep porque su renuncia se haría efectiva el 30 de abril y por lo tanto el Directorio de la Jutep quedaría acéfalo.

Gil dijo en sus cartas estaba a disposición del Ejecutivo para hacer una transición porque entendía la situación de emergencia sanitaria. Tampoco tuvo respuesta en esa segunda carta y el 30 de abril hizo efectiva su renuncia.